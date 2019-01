Yvonne I. bekommt den Stadtchip ausgehändigt

Fastnacht II

Närrisches Shopping Center in Biblis

Gleich zweimal öffnet die Karnevalsabteilung der Turngemeinde ihr närrisches Shopping Center in Biblis. Unter diesem Motto stehen die Karnevalssitzungen, die am Freitag, 1. März, und Samstag, 2. März, jeweils um 20.11 Uhr in der ...