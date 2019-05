Zahl der Briefwähler stark gestiegen

Viernheim.40 Parteien treten bei der Europawahl am Sonntag an. Das sind mehr als je zuvor. 2014 waren es zum Beispiel nur 24. Entsprechend sind auch die Stimmzettel größer geworden. Statt 80 Zentimetern sind sie nun 94 Zentimeter lang.

Ihr Kreuz machen dürfen auf den Zetteln genau 22 923 Viernheimer Stimmberechtigte. 4075 von ihnen haben laut Gemeindewahlleiter Michael Fleischer bis Freitagmorgen die Briefwahl beantragt. Bei den letzten Europawahlen waren es jeweils nur rund 2000 gewesen.

Der am weitesten entfernte Briefwähler ließ sich in diesem Jahr die Unterlagen in den US-amerikanischen Bundesstaat Nevada schicken und hat seinen Stimmzettel auch schon wieder zurückgesendet, berichtet Fleischer.

Unter den Wahlberechtigten sind 1408 Menschen, die zum ersten Mal bei einer Europawahl abstimmen dürfen. An sich wären in Viernheim auch 158 polnische, 106 italienische, 50 rumänische und 30 französische Staatsangehörige, die schon länger hier wohnen, wahlberechtigt, erklärt Fleischer. „Um hier abstimmen zu können, muss man sich rechtzeitig ins Wählerverzeichnis eintragen lassen.“ Davon habe bisher aber nur „eine Handvoll“ Menschen Gebrauch gemacht. „Die meisten nutzen wohl die Möglichkeit zur Briefwahl in ihren jeweiligen Heimatländern“, vermutet Wahlleiter Michael Fleischer.

In Viernheim kann am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr abgestimmt werden. Auch ausgefüllte Briefwahlunterlagen können an diesem Tag noch bis 18 Uhr im Rathaus abgegeben beziehungsweise in den dortigen Briefkasten eingeworfen werden.

Die Wahlbüros für die 16 Wahlbezirke befinden sich in vier Schulen (Friedrich-Fröbel-, Alexander-von-Humboldt-, Nibelungen- und Schillerschule). 160 Wahlhelfer sind am Sonntag im Einsatz. Die Ergebnisse werden am Abend wie gewohnt im Ratssaal des Rathauses präsentiert.

Auch bundesweit wird ein Teil der Viernheimer Ergebnisse Beachtung finden. Der Bezirk 13 in der Friedrich-Fröbel-Schule ist nämlich laut Fleischer ein sogenannter „repräsentativer Wahlbezirk“.

Sechs Altersgruppen

Hier ist auf den Stimmzetteln nicht nur markiert, ob sie von einem Mann oder einer Frau ausgefüllt wurden. Die Wähler werden zudem in sechs Altersgruppen unterteilt. Die dadurch bei der Auszählung gewonnenen Daten fließen in eine Statistik des Bundeswahlleiters ein.

Im Bezirk 9 in der Schillerschule ist außerdem die Forschungsgruppe Wahlen vor Ort. Ihre Mitarbeiter befragen nach der Wahl Freiwillige zu deren Abstimmungsverhalten.

