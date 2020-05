Zahl der Infizierten bleibt gleich

Viernheim.Die Zahl der nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen in Viernheim hat sich am Mittwoch erneut nicht erhöht. Das schrieb die Verwaltung des Kreises Bergstraße in einer Pressemitteilung. Damit gibt es weiterhin 38 bekannte Infizierte in der Stadt. 33 von ihnen gelten allerdings inzwischen wieder als genesen.

Im gesamten Kreis Bergstraße wurden am Mittwoch zwei Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Damit liegt die Zahl der nachweislich Infizierten hier bei 332. Von ihnen sind laut der Pressemitteilung des Landratsamts jedoch 282 inzwischen wieder genesen. Vier Patienten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, befinden sich momentan in stationärer Behandlung in Krankenhäusern im Kreis Bergstraße. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.05.2020