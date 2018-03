Anzeige

Aufstieg in die Hessenliga

Sportlicher Höhepunkt war der Aufstieg der Damen 1 von der Verbandsliga in die Hessenliga. Erfolgreich war auch die Teilnahme am Familiensporttag, bei dem sich gleich 40 neue Mitglieder anmeldeten. Gelungen war auch die erste Teilnahme am Weihnachtsmarkt, die auf Initiative von Holger Bläß and friends zustande kam. Unter dem Motto „ein Verein ist kein Zustand, sondern ein Prozess“ will der TC Viernheim ein zukunftsorientiertes Konzept erstellen, mit dem eine gesunde sportliche Entwicklung, Spaß und steigende Mitgliederzahlen einhergehen. Dazu zählen eine zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit, die Steigerung der gesellschaftlichen Veranstaltungen, Schul- und Kindergartenkooperationen, Erweiterung der Turnierangebote, Förderung der Jugend sowie neue Marketingkonzepte.

Schatzmeister Uwe Ziebner wies in seinem Bericht auf den ausgeglichenen Haushalt des Klubs hin. Ziel sei es nun, die Schuldentilgung voranzutreiben. Die Kassenprüfer bestätigten die ordnungsgemäße Führung der Kasse, woraufhin der Vorstand einstimmig entlastet wurde. Bei den Neuwahlen gab es keine Überraschungen. Als Erster Vorsitzender im Amt bestätigt wurde Sven Peterhänsel. Zweiter Vorsitzender bleibt Jürgen Neuhäuser. Darüber hinaus gehören Schatzmeister Uwe Ziebner, Sportwart Ivo Kahl, das Jugendteam Markus Göttge, Barbara Bauer, Coni Pfister und Astrid Wagner dem Gremium an. Für Breitensport und Events zuständig sind Leonhard und Theodor Marten, EDV-Administrator ist Michael Marten, als Schriftführerin fungiert Barbara Neuhäuser. JR

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.03.2018