Zahl der Tafel-Kunden nimmt zu

Viernheim.„Wir haben versucht, die Ausgabe wieder nach drinnen zu verlegen, aber es kommen einfach zu viele Kunden“, berichtet Herbert Kohl. Vor der Corona-Krise hatte der Tafelladen im Katholischen Sozialzentrum etwa 160 bis 170 Kunden, jetzt sind es rund 200, so der Gemeindereferent. „Durch die schlechte wirtschaftliche Entwicklung werden es wohl noch mehr werden.“

Schon während der bisher schwierigsten Phase der Corona-Krise wurde das Essen aus Sicherheitsgründen größtenteils in vorbereiteten Körben an die im Freien wartenden Kunden ausgegeben. Dieses System wird nun vorerst beibehalten. Denn aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln dürfte immer nur eine kleine Zahl von Kunden gleichzeitig in die Räume. „Dann würden wir die Ausgabe aber nicht wie bisher innerhalb von drei Stunden schaffen“, so Kohl.

In der Regel ist die Tafel dienstags von 14 bis 17 Uhr und freitags von 12 bis 15 Uhr geöffnet. Nicht alle Kunden können jedoch selbst vorbeikommen. „Wir bieten deshalb zweimal in der Woche einen Lieferdienst an“, erklärt Kohl. Auch hier sind die Zahlen gestiegen. Waren es vor der Corona-Krise noch 17, erledigen die Mitarbeiter des Tafelladens inzwischen regelmäßig 45 Hauslieferungen.

Mitglieder der Risikogruppe

„Das machen wir aber nur für Menschen, die nicht gut laufen können oder zur Risikogruppe gehören“, erklärt Kohl. „Drei Zweierteams übernehmen entweder dienstags oder freitags jeweils 15 Haushalte.“ Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sei groß. Allein in den vergangenen Wochen hätten sich zwölf neue Freiwillige gemeldet, so dass der Lieferdienst nun gut besetzt sei. 15 Helfer kümmern sich speziell um dieses Angebot.

Insgesamt engagieren sich laut Kohl mehr als 100 Menschen im Tafelladen, noch mal mehr als 50 seien es in den anderen Einrichtungen des Sozialzentrums. Diese haben inzwischen fast alle wieder geöffnet (wir berichteten). Die einzige Ausnahme bildet die Vesperstube, was Kohl bedauert. „Der Mensch ist ein soziales Wesen und braucht mehr als Lebensmittel.“ Eigentlich habe die Vesperstube immer eine gute Möglichkeit zum Austausch geboten. Die Kunden konnten dort auch über ihre Probleme reden. „Leider ist die Vesperstube aber zu eng, um sie im Moment öffnen zu können“, so Kohl. Abhängig davon, wie sich die Lage entwickle, sei das vielleicht im Herbst möglich.

Der Laden mit Herz, der Kinderkleiderkorb Jacke wie Hose und der AWO–Kleiderladen sind aber bereits jetzt unter coronabedingten Auflagen wieder zugänglich. „Die Kunden müssen zum Beispiel draußen warten und werden einzeln hereingerufen“, berichtet Kohl. Zwar ist die Zahl der gleichzeitig in den Räumen erlaubten Personen auch hier eng begrenzt, „aber die Nachfrage ist viel geringer als bei der Tafel“. Es sei allerdings zu merken, dass bei manchen Kunden in Bezug auf Kleidung „Nachholbedarf“ bestehe, so Kohl. „Nach der langen Schließung decken sich jetzt manche wieder neu ein.“

In gewisser Weise hat das Sozialzentrum auch von der Corona-Krise profitiert. „Verschiedene Händler haben uns nicht abverkaufte Winterkleidung überlassen. Außerdem haben wir viele Ostersüßigkeiten und entsprechende Dekorationsartikel bekommen“, erzählt Kohl. Während der schwierigsten Phase der Corona-Krise hatten zudem rund 60 meist jugendliche Freiwillige im Tafelladen ausgeholfen. Viele von ihnen wollen sich nun weiter in der Gruppe „Young Caritas“ für Bedürftige engagieren.

Trotz dieser positiven Nachrichten ist das Sozialzentrum weiterhin auf Geldspenden aus der Bevölkerung angewiesen. „Alleine die beiden Fahrzeuge der Tafel, mit denen wir das Essen bei den Spendern abholen, verursachen im Jahr Kosten in Höhe von 5000 bis 6000 Euro, zum Beispiel für Benzin und Reparaturen.“ Auch in das Gebäude muss immer wieder investiert werden. Als eines der nächsten Projekte ist Kohl zufolge ein neues Vordach geplant, um die Kunden bei der Nahrungsmittelausgabe im Freien im wahrsten Sinne des Wortes nicht im Regen stehen zu lassen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.06.2020