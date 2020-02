Zahl der Verletzten steigt weiter

Viernheim.Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim gehen allmählich die Spieler aus. Beim Testspiel gegen den Landesligisten SG DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal schickte Trainer Marc Willems ein personell stark geschwächtes Team ins Rennen. In dieser Partie verlängerte sich die Verletztenliste dann noch weiter, denn Timothy Wellenreuther musste schon vor dem Seitenwechsel angeschlagen ausgewechselt werden.

Im Angriff ist die Situation besonders gravierend, denn mit Daniel Schmitt, Timo Endres und John Wells fallen gleich drei Torjäger auf unbestimmte Zeit aus. Kapitän Laurenz Baaß trainiert nach seiner Kreuzbandoperation zwar wieder mit dem Ball, fehlt aber ebenfalls noch mehrere Wochen. Zuletzt mussten auch Thomas Sturm, Timo Bauer, Florian Schlierf und Patrick Marschlich passen. Umso größer ist die Leistung der Mannschaft einzuschätzen, die dem höherklassigen Gegner erfolgreich Paroli bot. Ziegelhausen/Peterstal war zwar spielbestimmend, konnte allerdings nur selten Einschussmöglichkeiten kreieren. So endete die erste Halbzeit mit einem torlosen Unentschieden.

Verdienter Ausgleich

Überraschend nach Wiederanpfiff die Viernheimer Führung. Tobias Sagewitz war zunächst freistehend an Gästekeeper Björn Lohmann gescheitert, den Nachschuss drückte Einwechselspieler Tim Achilles dann aber über die Linie (57.). Die Antwort der Neckartäler ließ nicht lange auf sich warten. Dennis Lischke (66.) markierte den verdienten Ausgleich. Danach hatten beide Teams noch Möglichkeiten zum Siegtreffer, der allerdings nicht mehr fiel. Am Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, steht für die Blau-Grünen der nächste Test an. Dann geht es zu den Sportfreunden Heppenheim, die in der Gruppenliga Darmstadt beheimatet sind. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.02.2020