Zahlreiche Einrichtungen geschlossen

Viernheim.Die Corona-Krise bringt weitere Einschnitte für das Leben in der Stadt. Bürgermeister Matthias Baaß hat sich am Samstag mit einer Videobotschaft gemeldet, um die beschlossenen Maßnahmen zu verkünden. Zuvor hatten die Hauptamtlichen aller Städte im Kreis Bergstraße gemeinsam mit den Repräsentanten des Landkreises in einer gemeinsamen Sitzung diese Festlegungen getroffen. Sie gelten bis auf Weiteres für alle 22 Städte im Kreis.

„Kern und Ziel der Bemühungen ist es, dazu beizutragen, den Virus einzudämmen und die Verbreitung zu verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem für die tatsächlich von einer Erkrankung betroffenen Menschen gut zur Verfügung steht“, erläutert Bürgermeister Matthias Baaß. Kindertagesstätten und Schulen bleiben gemäß der Landesverordnung geschlossen.

Eine Notbetreuung für die Kinder von Arbeitnehmern der sogenannten „speziellen Berufsgruppen“ soll angeboten werden, die Stadtverwaltung wolle die Bereitstellung dieses Angebots prüfen. Das Bürgerhaus, die Kulturscheune, das Museum, das Hallenbad und die Sporthallen bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Damit fällt nicht nur der Ostermarkt des Hobbykünstlervereins am kommenden Wochenende aus, sondern wohl auch das für den 29. März geplante Konzert der Starkenburg-Philharmoniker. Die Volkshochschule mit ihren Kursorten und die Musikschule sind ab sofort ebenfalls geschlossen, es finden kein Kursbetrieb und kein Unterricht statt.

Alle Spielplätze in der Stadt bleiben zugänglich, auch die Bolzplätze und der Familiensportpark bleiben für eine private Nutzung offen. Auch das Rathaus und die weiteren wesentlichen Verwaltungsstellen bleiben geöffnet.

„Wir bitten allerdings, den persönlichen Besuch auf das Unvermeidliche und Dringende zu beschränken“, so Baaß. Viernheimer sollen das Telefon, E-Mails oder die Online-Dienste nutzen. Beisetzungen auf den Friedhöfen sind möglich, an Trauerfeiern sollte aber nur ein begrenzter Personenkreis teilnehmen. Gleiches gilt für standesamtliche Trauungen in geschlossenen Räumen. Bei ihnen wird die Zahl der Anwesenden auf den engsten Angehörigenkreis und die Trauzeugen beschränkt. Im Viernheimer Forum der Senioren sind Besuchsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt. „Man muss Rücksicht auf die Bewohner nehmen“, macht Baaß deutlich. Sowohl auf Kreisebene als auch auf kommunaler Ebene sollen nur noch dringend erforderliche Beschlüsse in den jeweiligen Gremien gefasst werden. Deshalb entfallen die geplanten Sitzungen des Bauausschusses am 17. März, des Sozial- und Kulturausschusses am 18. März sowie des Haupt- und Finanzausschusses am 19. März.

Verkürzte Tagesordnung

Die Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 20. März, findet im großen Saal des Bürgerhauses mit einer stark verkürzten Tagesordnung statt. Der Bürgermeister und die Hauptamtlichen werden zudem ihre repräsentativen Aufgaben nur noch in geringem Maße wahrnehmen. „Auch für uns ist diese Lage, die sich täglich verändert, völlig neu“, bittet der Bürgermeister um Verständnis und verspricht, mit der Verwaltung zusammen möglichst schnell Lösungen und Antworten auf alle Fragen finden zu wollen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 16.03.2020