Zahlreiche Vorträge im Programm

Viernheim.Der Neujahrsempfang des Naturheilvereins Viernheim in der Kulturscheune war bei einem Glas Sekt, einem kleinen aber feinen Buffet und bei einer Reihe wichtiger Vorträge ein großartiger Start in ein Jahr der Hilfen, gesund zu bleiben.

Vorsitzender Jörn Mohr gab eine kurze Vorschau auf Termine im Jahr 2020. Die Vorträge des Naturheilvereins finden alle in der Kulturscheune statt und beginnen um 20 Uhr, mit Ausnahme der Mitgliederversammlung, die am 18. März um 19 Uhr beginnt.

Auswirkungen des 5G-Netzes

Am 29. Januar gibt es in Kooperation mit der Volkshochschule einen Vortrag über mögliche Auswirkungen der Einrichtung des 5G-Mobilfunknetzes. Über Astromedizin spricht am 19. Februar Gert Dorschner. Wie wichtig richtige Ernährung für die Gesundheit ist, behandelt Danielle Bruckmaier bei ihrem Vortrag „5-Elemente-Ernährung“ am 15. April. Und am 16. Mai wird bei einem Impulsfrühstück das Thema 5G erneut diskutiert.

Ein bedeutender Punkt im Jahresprogramm ist am 16. Juni das Treffen einer Expertenrunde aus verschiedenen Disziplinen im Bürgerhaus zum Thema „Rücken“, wozu der Naturheilverein in Kooperation mit der Volkshochschule einlädt. Über das ständig aktuelle Problem Hypertonie (Bluthochdruck) spricht am 22. Juli Jutta Arp.

Das Sommerfest des Naturheilvereins findet am Samstag, 25. Juli, im Museumsgarten statt. Höhepunkt des Jahresprogramms sind am 12. und 13. September im Bürgerhaus die Naturheiltage, die nur alle drei Jahre stattfinden.

Diese Tage sind gewissermaßen die „Messe“ des Vereins mit Verkaufsständen (Produkte der Naturheilkunde), mit Vorträgen und praktischen Anwendungen. Auch für das zweite Halbjahr bereitet der Vorstand ein besonders interessantes Vortrags- und Veranstaltungsprogramm vor.

Der Neujahrsempfang war auch ein Treffen in geselliger Runde. Dazu trug der Buchautor Harald Finger aus Limburgerhof mit drei heilsamen Geschichten aus seinen Büchern „Traumwirklichkeiten“ und „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“ bei. H.T.

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.01.2020