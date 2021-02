Zauberhafte Tuscheporträts

Viernheim.Werke von Ekkehard Vree sind von Samstag, 20. Februar, bis Samstag, 27. Februar, in der Artbox des Kunsthauses, Rathausstraße 36, zu sehen. Darauf macht der Kunstverein aufmerksam. Mit der Ausstellung endet die fünfteilige Reihe unter dem Titel Homestories – Kunst im Vorübergehen“. Zuvor hatten die Viernheimer Künstler Christiane Doran, Kurt Adam Arnold, Roland Schmiddem und Ingrid Schäfer-Kott ihre Arbeiten im Schaufenster der Einrichtung präsentiert.

„Feinste Liniaturen und schmissig gesetztes Farbwerk, gar anatomisch verzeichnet und zu freien Formen verlaufend. So kommen sie daher, die zauberhaft lyrischen Tuscheporträts von Ekkehard Vree“, heißt es in der Pressemitteilung. Dem Maler und Zeichner gelinge mit „mutig realitätsferner Farbverfälschung und zögerlicher Linienführung das erstaunliche Faszinosum einer wahrhaftig intimen Begegnung mit den porträtierten Menschen“. Ekkehard Vree zeigte seine Arbeiten bei der Nordart Kiel, mehreren Kunstvereinen, der Biennale Vilnius, dem Kunstforum Forst und in Berlin. 2018 erhielt er den renommierten Stollwerk-Preis. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 20.02.2021