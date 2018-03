Zauberstäbe und Baumzeichen

Anzeige

Viernheim.Zum zweiten Kompass-Naturentdeckertreffen kamen neun Kinder. Nach dem Kennenlernspiel marschierten die Naturentdecker bis zu einer kleinen Waldlichtung, an der Anja Lindner den Kindern einen Supertrick verriet, mit dem man einen einfachen Stock von einem Zauberstab unterscheiden kann. Solches Know How, kann man als Kind immer brauchen, also probierten die Kinder den Trick gespannt aus.

Danach wurde die Wahrnehmung geschult, Oberflächen blind ertasten und sehend wiedererkennen war die Aufgabe. Auch Anja musste ihre Fähigkeiten zeigen. Dann zog die Gruppe weiter und entdeckte dabei, dass Bäume manchmal farbige Markierungen aufweisen. Die Kinder erfuhren, dass es sich um wichtige Informationen für Förster und Waldarbeiter handelt. Manche Zeichen informieren darüber, dass der Baum gesund ist und stehenbleiben soll, andere Zeichen sagen, dass der Baum zwar krank ist, aber trotzdem nicht gefällt werden darf, um Tieren zum Bau von Nisthöhlen zu dienen. Ein weiteres Zeichen, markiert den Waldarbeitern den Weg, auf dem Waldfahrzeuge fahren dürfen. Natürlich gibt es noch jede Menge anderer Zeichen, aber Waldarbeiter oder Förster wird man halt nicht an einem Nachmittag. Zum Schluss sollten die kleinen Teilnehmer den Wald einmal aus einer anderen Perspektive sehen. Das durften sie ausprobieren, indem sie einen Spiegel mit der Spiegelfläche nach oben vor sich hertrugen. Eine spannende Erfahrung.

Seit drei Jahren gibt es die Kompass-Naturentdecker. Das Angebot richtet sich an Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Geleitet werden die Treffen von Anja Lindner, die auch seit vielen Jahren die NAJU-Gruppe, die Kindergruppe des NABU-Naturschutzbundes in Weinheim leitet. Infos bei der Kompass-Umweltberatung, Wasserstraße 20, 68519 Viernheim, Telefon 06204 / 85 51. Die Teilnahme ist kostenlos. red