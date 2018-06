Zauberwesen faszinieren Besucher

Anzeige

Kita-Leiterin Edith Mayer erzählt, dass die Vorschulkinder das Projekt selbst ausgewählt hätten. „Und sie haben viel mitbekommen, was sie bald in der Schule brauchen können“, weiß die Leiterin.

So seien die Kinder mutig ans Werk gegangen, haben neue Dinge ausprobiert – sie hätten sich etwas zugetraut. Sie hätten aber auch gelernt, mit kleinen Rückschlägen umzugehen, wenn das Zaubertier dann gar nicht so aussieht, wie man es sich vorgestellt hat. Und schließlich übten sich die Kinder in Geduld, weil es einige Zeit gedauert hat, bis die Skulpturen fertig waren.

Und das Projekt hatte einen nachhaltigen Nebeneffekt: Alle Materialien, die für das Basteln verwendet wurden, waren eigentlich zum Wegwerfen - aus Verpackungsmaterial, Styropor, Papierrollen oder alten Schwämmen entstanden fabelhafte Zaubertiere. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.06.2018