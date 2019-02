Zaun an L 3111 soll Kröten retten

Die Nabu-Mitglieder wollen die Kröten auf ihrer Wanderschaft retten. © dpa

Viernheim.Je näher der Frühling rückt, desto aktiver wird die Tierwelt. Dazu zählen auch Frösche, Kröten und Molche, die sich bei höheren Temperaturen und feuchtem Wetter in der Dämmerung auf den Weg zu ihrem Laichgewässer machen. In Viernheim ist das am Anglersee der Fall, wo die Amphibien die stark befahrene Landesstraße 3111 überqueren müssen.

Nicht allen gelingt es, rechtzeitig die andere Seite zu erreichen. Deshalb stellen die Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) und andere Umweltfreunde aus Viernheim und Umgebung einen 1000 Meter langen Schutzzaun entlang der Straße auf. Es werden in bestimmten Abständen auch Eimer eingegraben, die die Tiere auffangen sollen; die Helfer sammeln sie täglich ein. Für den Zaunaufbau, der am heutigen Samstag, 16. Februar, um 13 Uhr beginnen soll, werden noch Helfer gesucht. Treffpunkt ist der Parkplatz Anglersee.

Wer helfen möchte, kann sich direkt bei der Nabu-Ansprechpartnerin Silvia Fusch melden, per E-Mail an die Adresse amphibienwanderung@gmail.com sowie per Handy oder Whats-App-Nachricht unter der Nummer 0160/90 82 46 29. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019