Zehn Meter tief gestürzt

Viernheim.Schwer verletzt wurde ein 31 Jahre alter Mann gestern, gegen 9 Uhr, bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände der Firma Oldy Love Classic Cars in der Werkstraße. Nach Angaben der Polizei befand sich der Mitarbeiter eines externen Unternehmens auf dem Dach eines Gebäudes. Aus bislang nicht bekannten Gründen sei er von dort zehn Meter tief ins Innere der Halle gestürzt. Der 31-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut Polizei befindet er sich nicht in Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauerten an.

Notarzt, Rettungsdienst und Freiwillige Feuerwehr waren mit zahlreichen Kräften im Viernheimer Industriegebiet im Einsatz. Die Werkstraße war rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt. wk

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.03.2019