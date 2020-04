Zeitgeist wandelt auf der Rathausstraße

Viernheim.„Eine Stadt lebt von ihren Menschen“, sagt Claus Bunte vom Kunsthaus Viernheim. Seit jeher sei die Rathausstraße zentraler Dreh- und Angelpunkt in der Innenstadt gewesen: „Nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zum Austausch, für Feste und Prozessionen, die die Menschen zusammenbringen“, erzählt der gebürtige Viernheimer. Mit den ersten kleinen Lockerungen der Corona-Maßnahmen komme das Leben nun Schritt für Schritt zurück auf die Rathausstraße, so Bunte. Während der Einzelhandel seine Türen wieder öffnen darf (wir berichteten), bleibt das Kunsthaus aber vorerst noch geschlossen. Unter dem Titel „Ein Bummel durch die Rathausstraße“ steht jedoch die neue virtuelle „Peepshow“, die auf der Internetseite – aber auch im Schaufenster des Kunsthauses in eben jener Straße – zu sehen ist.

Die mittlerweile dritte digitale Fotoausstellung in diesem Jahr zeigt alte Aufnahmen von 1920 bis 1970, die aus dem reichhaltigen Fundus des Museums Viernheim stammen. Die Ausstellung sei eine „spannende Zeitreise, die nicht nur die Geschichte der Rathausstraße erzählt, sondern vielmehr den wandelnden Zeitgeist dokumentiert, der in den baulichen Veränderungen seinen Ausdruck findet“, sagt Bunte. Während sich die einen auf vertrauten Wegen wieder begegnen, könnten Jugendlichen eintauchen in ein Damals, das sie – wenn überhaupt – nur noch aus Erzählungen kennen, erklärt er.

Die Bilder zeigen Tabakbauern mit ihren Familien, das Gasthaus zum Ochsen oder das alte und das derzeitige Rathaus in verschiedenen Jahrzehnten. Auch christliche Motive sind zu sehen, etwa der Einzug der Kommunionkinder in die Apostelkirche mit Pfarrer Anton Darmstadt. Und wer bei dem Foto einer Fronleichnamsprozession genau hinschaut, kann im Hintergrund sogar das berühmt-berüchtigte Olala erkennen.

„Die Rathausstraße ist Teil der Plattform unseres öffentlichen Lebens. Wie schmerzhaft es ist, wenn Geschäfte, Restaurants und Cafés geschlossen oder Angebote nur eingeschränkt verfügbar sind, haben wir schmerzhaft erfahren“, sagt Bunte. Es gehe in einer Innenstadt eben um mehr als das reine Beschaffen von Waren, „es geht um gesellschaftlichen Austausch, Teilhabe und ein Stück Lebensqualität“.

Info: Virtuelle Ausstellung unter kunsthaus-viernheim.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.04.2020