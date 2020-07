Zeltlager, Ausflüge und Sport

Viernheim.Mit dem Beginn der Sommerferien startet die städtische Jugendförderung ihr alternatives Ferienangebot. Anstelle von Feriendomizil und Ferienspielen gibt es sechs Wochen lang Spiel-, Bastel-, Werk- und Erlebnisaktionen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren (wir berichteten). Täglich gibt es einen Programmpunkt der Jugendförderung. Die erste Woche startet mit den Experimenten „Der Natur auf der Spur“. Am Dienstag gibt es eine Malwerkstatt und das Bastelprojekt „Lattenkinder“. Am Mittwoch wird zum Geländespiel eingeladen. Am Donnerstag stehen Rhythmus und „Lattenkinder“ auf dem Plan und am Freitag wird gefilzt.

Radtour zum Karlstern

Weitere Angebote machen Vereine und Einrichtungen. In der kommenden Woche gibt es Ausflüge in den Herzogenriedpark, zum Förster am Bonanzaplatz, eine Radtour zum Karlstern und eine Wanderung zur Thingstätte. Sportlich geht es bei der KISS-Sportschule und bei den Jazz-Tanz-Stunden in der Ballettschule Hammer zu. Abgerundet wird das Programm vom „Tag der Sinne“. Jeweils montags und freitags kann man sich zudem eine Spiele- oder Bastelkiste im Treff im Bahnhof ausleihen. Ein weiteres Sommerferienprogramm wird vor dem Familiensportpark angeboten. Dort haben die katholischen Jugendgruppen ein Zeltlager aufgebaut, in dem sie verschiedene Spiele anbieten. Jede Jugendgruppe deckt eine ganze Woche ab. Das Auftaktangebot der KjG St. Michael ist allerdings bereits ausgebucht. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 04.07.2020