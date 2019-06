Zickiges Mädchen nervt gutmütige Zwerge

Viernheim.Sie ist herrisch statt freundlich, egoistisch statt selbstlos und pingelig statt nachgiebig. Die Prinzessin nörgelt herum und schreit die Zwerge an. Die Nibelungenschüler staunen – so kennen sie Schneewittchen gar nicht. Denn die Theater-AG der Nibelungenschule zeigt im Stück „Wie werden wir Schneewittchen los?“ eine ganz andere Seite der Königstochter.

14 Kinder aus den dritten und vierten Klassen haben ein ganzes Schuljahr an der anderen Version des Märchens geprobt. AG-Leiter Thomas Middel hat das Kinderstück ausgesucht, inszeniert und mit den Schauspielern die Texte gelernt und das Zusammenspiel geübt.

Dabei scheint am Anfang des Stücks noch alles so wie bei den Grimmschen Märchen. Erzähler Jean-Louis berichtet von der Königin, die ein Kind bekommt – „mit Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haaren so schwarz wie Ebenholz“. Die Stiefmutter ist der Grund, warum Schneewittchen (Mia) im Wald auftaucht, sich in ein kleines Haus zurückzieht und schlafen legt. Dort wird sie von den Bewohnern, den sieben Zwergen (Clara, Mo, Moritz, Soraya, Florian, Fiona, Niklas) gefunden.

Aber nicht nur sie, sondern auch ein Koffer mit einem Laptop. „Das ist was Technisches. Wenn man hinter sieben Bergen wohnt, erfährt man nichts von diesen technischen Neuerungen“, erklärt Schneewittchen schnippisch.

Die Prinzessin, die von zu Hause weggelaufen ist, weil ihr die Stiefmutter auf die Nerven geht, will bei den netten Zwergen bleiben. Allerdings schläft sie in ihren Betten, isst ihnen das Essen weg und kommandiert die kleinen Leute ganz schön herum: „Wascht die Hände! Putzt eure Zähne!“ Sie kocht ungenießbare Kräutersuppe und blockiert den Zwergentisch, weil sie am Laptop wichtige E-Mails an ihre Freundin Rotröschen schreibt. Die gutmütigen Zwerge sind schnell genervt von dem zickigen Mädchen. „Hier ist es gar nicht mehr gemütlich“, finden die sieben Freunde und überlegen fieberhaft, wie sie die Prinzessin loswerden könnten, bevor auch noch die Freundin erscheint.

Hexe will nicht helfen

Der erste Zwerg sucht Rat bei der Hexe (Rosalie). Aber die hat im Wald schon einschlägige Erfahrungen mit der besserwisserischen Königstochter gemacht: „Die hat ein Mundwerk! Mit der will ich nichts zu tun haben.“ Die Hexe will nicht helfen, außer sie vielleicht zu vergiften. Das wollen wiederum die guten Zwerge nicht. Sie suchen stattdessen den Drachen (Katharina) auf. Aber auch der kann nicht behilflich sein: „Wenn sich das herumspricht, dass ich eine Prinzessin verstecke, kommt bestimmt so ein Held, der sie befreien und mit mir kämpfen will. Darauf habe ich keine Lust“, sagt der Drache. Und seine Alternative, Schneewittchen aufzufressen, kommt wiederum für die Zwerge nicht in Frage.

Dann erinnert sich der zweite Zwerg, was Schneewittchen über den Laptop und E-Mails gesagt hat: „Damit kann man alles bestellen. Alles, was man sich wünscht; alles, was es auf der Welt gibt.“ Kurzerhand bestellen die Zwerge einen Prinzen für die Königstochter.

Wenig später klopft nicht nur ein Prinz (Len), sondern auch ein zweiter Königssohn (Max) an der Tür zum Zwergenhaus, sie wollen Schneewittchen mitnehmen. Die Prinzessin ist begeistert – und die Prinzen kommen sich nicht in die Quere, weil der zweite Prinz lieber Rotröschen (Ada) auswählt. So haben die sieben Zwerge ihr Haus wieder für sich und die beiden Paare – und da ist es wie bei den Gebrüdern Grimm – leben glücklich zusammen bis an ihr Ende. su

