Ziel: Bienen besser helfen

Viernheim.„Aufgerüttelt von Medienberichten und eigenen Beobachtungen fragen sich viele Menschen, was sie tun können, um den Bienen zu helfen“, schreiben Cornelis Hemmer und Corinna Hölzer in ihrem Buch „Wir tun was für Bienen“ – quasi das Begleitbuch der Aktion „Deutschland summt!“ Sie sind Mitgründerinnen der „Stiftung für Mensch & Umwelt“ in Berlin, die unter anderen eine verantwortungsvolle Mensch-Umwelt-Beziehung fördert und Akteure im Bereich nachhaltige Entwicklung vernetzt.

Nun ist es dem Verein Kompass und dem Brundtlandbüro gelungen, Cornelis Hemmer für einen Vortrag zum Thema: „Bienenfreundlich Gärtnern durch alle Jahreszeiten!“ zu gewinnen. Der Vortrag findet am Donnerstag, 25. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus (Ratssaal) statt. Er richtet sich an Umweltaktive, Gartenfreunde, Naturliebhaber und Bienenschützer. Der Eintritt ist frei.

Bienenfreunde lernen an diesem Abend verschiedene Wildbienenarten kennen und hören etwas über deren Bedürfnisse. Sie erfahren, mit welchen Maßnahmen sie Wildbienen einen Lebensraum schaffen können und was das für den praktischen Gartenalltag rund um das Gartenjahr bedeutet. red

