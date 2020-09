Ziel ist ein Platz im vorderen Drittel

Viernheim.Endlich ein echter Triathlon: Die Bundesliga-Triathletinnen des TSV Amicitia Viernheim gehen am Samstag, 12. September, zum ersten Mal in dieser Saison auf komplette Wettkampfstrecken.

Der Wettbewerb auf dem Gelände der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken findet mit allen 15 Mannschaften der 1. Bundesliga statt, hat aber wegen der geltenden Abstands- und Hygieneregeln ein anderes Format als ein reguläres Rennen. Die Frauen treten in vier Läufen über eine verkürzte Sprintdistanz (650 Meter Schwimmen, 14 Kilometer Radfahren, 4,2 Kilometer Laufen) an. In jedem Rennen startet eine Athletin aus jedem Bundesligateam. Die Platzziffern der besten drei Athletinnen eines Teams werden zusammengerechnet, das Team mit der niedrigsten Platzziffer holt sich den Tagessieg.

Erste Viernheimer Starterin in Saarbrücken ist Kathrin Halter. Die 23-Jährige bekommt es mit einer Bekannten zu tun: Die Viernheimerin Lena Kämmerer tritt für ihren derzeitigen Verein SSF Bonn an. Als zweite Starterin ist Leana Bissig bei ihrem Bundesliga-Debüt für den TSV Amicitia gefragt. Ursula Trützschler hat als Dritte starke Konkurrenz: Anja Knapp (SG Triathlon one Witten), Katharina Möller (Mey Post-SV Tübingen) und Lucy Hall (EJOT Team TV Buschhütten) gehören zu den Favoritinnen des Wettkampfs. Die amtierende Weltmeisterin über die Olympische Distanz, Lena Gottwald, geht nach ihrem Profi-Debüt Ende August in Davos als Schluss-Starterin des TSV Amicitia ins Rennen. „Nach dem Durchforsten der Startlisten fahren wir mit dem nötigen Respekt, aber auch mit breiter Brust nach Saarbrücken“, sagt Teammanager Peter Grüber, „ein Platz im vorderen Drittel ist unser Ziel.“ Damit würde der TSV Amicitia an die Resultate der alternativen Wettkämpfe anknüpfen – beim virtuellen Radrennen gewannen die Viernheimerinnen, beim dezentralen „Swim&Run“ holte sich der TSV Amicitia den dritten Platz. su

Info: Live-Stream ab 9 Uhr auf www.triathlonbundesliga.de

