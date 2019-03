Ziel: Risiken minimieren

Viernheim.Zum Thema „Sturzprophylaxe – praktische Tipps und Hilfe“ bietet die Volkshochschule am Donnerstag, 28. März, um 19 Uhr einen Vortrag in der Kulturscheune an. Dabei werden die Häufigkeit und Ursachen von Stürzen, die körperlichen und psychischen Folgen für einen selbst und seine Angehörigen sowie die Kosten eines Sturzes analysiert. Der Vortrag richtet sich nicht nur an Betroffene – also Menschen, welche schon einmal gestürzt oder sturzgefährdet sind – sondern auch an pflegende Angehörige, Pflegedienste und alle Interessierte.

Es werden einfache Maßnahmen in Haushalten besprochen, die das Sturzrisiko mindern. Im Anschluss können Fragen gestellt werden. Die Referentin ist Martina Reichert, die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Demenznetz Viernheim durchgeführt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter www.vhs.viernheim.de oder unter Telefon 06204/98 84 02 entgegen. red

