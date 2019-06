Zu Besuch beim Sonnenkönig

Viernheim.„Wir wurden genauso herzlich wie schon vor 25 Jahren empfangen und das Programm war fantastisch“, schwärmte Peter Lutz, der Vorsitzende des Französischen Clubs, über das Ausflugswochenende in der Viernheimer Partnerstadt Franconville.

Wie immer hatte man sich beim Aperitif vor dem Abendessen viele Neuigkeiten zu erzählen. Die Gastgeber legten sich so richtig ins Zeug und servierten unter anderem Thunfischcreme mit Oliven.

Am nächsten Morgen machten sich schon recht früh zwei Engländer, sechs Deutsche und 28 Franzosen mit einem Bus auf den Weg zur Residenz des Sonnenkönigs Ludwig XIV., der Schlossanlage von Versailles. Weite Alleen, Springbrunnen und ein dichter Baumbestand prägen die weitläufige Parkanlage um das Schloss.

Als Jagdschloss erbaut

Nach dem Mittagessen erkundete die Gruppe mit einem deutschsprachigen Führer die imposanten Räumlichkeiten Schlosses. Ursprünglich als kleines Jagdschloss Ludwigs des XIII. gebaut, wurde es von dessen Nachfolger ständig erweitert und ab 1682 als Residenz genutzt. Hier entfalteten er und seine beiden Nachfolger (Ludwig XV. und Ludwig XVI.) die ganze Pracht der Monarchie Frankreichs, bis schließlich der Hof nach der Revolution von 1789 wieder nach Paris zurückgeholt wurde. Höhepunkt der Besichtigung war der „Spiegelsaal“, der 1871 und 1919 zum Schicksalsort deutscher Geschichte wurde.

Zum Ende des Aufenthalts wurde mit den französischen Freunden bei einem chinesischen Buffet in Franconville gefeiert. Der Bürgermeister, Xavier Melki, wünschte den Viernheimern einen guten Nachhauseweg. Monique Eveillard, die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, zog eine rundum positive Bilanz des Besuchs. Barbara Boulnois-Adelmann erinnerte an die Anfänge der Städtepartnerschaft vor nunmehr 55 Jahren. Sie hatte von 1948 bis 1955 mit ihren Eltern in Lothringen gelebt und war dort in die Schule gegangen. Aufgrund ihrer Französischkenntnisse betraute der 1964 amtierende Viernheimer Bürgermeister Hans Mandel sie bei den ersten Besuchen franconviller Delegationen mit der Übersetzung der inoffiziellen Konversationen und den privaten Gesprächen mit seinem Amtskollegen André Blondé. Auch den Schriftverkehr vom Rathaus und von Sportvereinen übertrug sie ins Französische.

Herzliche Beziehungen

Vor dem jüngsten Aufenthalt war sie lange Zeit nicht in Franconville gewesen. Seit den Anfängen hat sich manches verändert. „Die persönlichen Beziehungen sind herzlicher geworden. Damals kannten sich die Leute noch nicht und man musste sich erst beschnuppern. Heute sind viele persönliche Freundschaften entstanden. Das Programm war optimal organisiert, aber wichtiger ist der Kontakt zu den Familien. Diese Beziehungen dürfen nicht einschlafen.“

Boulnois-Adelmann sieht die Städtepartnerschaft durch den Mangel an Nachwuchs bedroht. Es müsse intensiv darüber nachgedacht werden, wie junge Menschen dazu motivieren werden können, sich für die Städtepartnerschaft einzusetzen. Als ersten Schritt, denkt sie an die Einrichtung eines französischen Sprachkreises.

Peter Lutz freut sich schon auf den Jahresausflug des Französischen Clubs mit den Gästen aus Franconville am 28. September. Diesmal soll in Saarbrücken dem französischen Flair in der Innenstadt nachgespürt werden. kos

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.06.2019