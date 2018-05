Anzeige

Viernheim.Da hat Papa Gans den „Südhessen Morgen“ wohl nicht richtig studiert. „Waldschwimmbad öffnet am Samstag seine Pforten“, war dort nämlich unter der Woche zu lesen. Deshalb stand die junge Gänsefamilie bei ihrem Ausflug am späten Freitagnachmittag vor verschlossenen Türen. Nichts wurde es also mit dem Freizeitvergnügen im beheizten Nass.

Dabei hätten die Küken sicher locker durch die Gitterstäbe gepasst, und die Eltern hätten einfach über den Zaun fliegen können. Der Nachwuchs hat sich dann aber wohl nicht getraut, es auf eigene Faust zu probieren und wich Papa sowie Mama nicht von den Federn.

Im Viernheimer Waldschwimmbad ist das Federvieh allerdings nicht willkommen, sind die Hinterlassenschaften doch nicht zu übersehen. Damit sorgen sie regelmäßig für Unannehmlichkeiten bei den Badegästen und beim Personal.