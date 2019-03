Zu Hause nichts zu holen

Viernheim.Die beiden Viernheimer Teams spielen in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, derzeit keine nennenswerte Rolle, hatten am gestrigen Sonntag wahrlich einen weiteren gebrauchten Tag. Konnte man die 0:4 (0:1)-Heimniederlage der SG Viernheim gegen den souveränen Tabellenführer FV 03 Ladenburg noch erahnen, war die 1:5 (1:1)-Pleite der zweiten Mannschaft des TSV Amicitia gegen den SV Laudenbach zweifellos eine kleine Überraschung. Die Blaugrünen konnten dennoch Platz zehn unter den 14 Teams halten, die Orangenen sind dagegen auf Rang 13 zurückgefallen.

SG Viernheim – FV 03 Ladenb. 0:4

Die favorisierten Römerstädter hatten im Familiensportpark West leichtes Spiel. Die Hausherren waren eifrig, konnten allerdings nur eine Halbzeit lang dagegenhalten, mussten sich danach aber den stürmischen Gästen beugen. Nico Weinmann markierte schon nach elf Minuten die Ladenburger Führung. Das Team des neuen SG-Trainers Ümit Erdem hatte nach den Seitenwechsel dann nichts mehr entgegenzusetzen.

03-Torjäger Vittorio Camilleri (53.) sorgte mit dem 0:2 frühzeitig für die Vorentscheidung. Nach einer Stunde erhöhte Christoph Au auf 0:3 ehe Camilleri (60.) mit seinem schon 35. Saisontreffer den Endstand markierte. In der letzten halben Stunde ließ es der Spitzenreiter dann etwas gemächlicher angehen, hatte das Geschehen aber stets im Griff.

TSV A. Viernh. II – Laudenbach 1:5

Die Reserve des TSV Amicitia war am vorangegangenen Wochenende zwar spielfrei, so richtig erholt hat sich aber wohl niemand. Wie schon bei der Schlappe gegen die DJK Feudenheim gingen den Blaugrünen auch gegen den SV Laudenbach am Ende die Kräfte aus. Zur Pause hatte es noch 1:1 gestanden, weil Marvin Nehring (40.) die Führung vom Tim Eitzer (34.) ausgeglichen hatte. Überzeugen konnten die Gastgeber dabei aber nicht.

In der zweiten Halbzeit waren die Bergsträßer gleich wieder hellwach, konnten durch Oldie Frank Gassner die erneute Führung erzielen (47.) und bestimmten danach das Geschehen bis zum Abpfiff. Der erneute Rückstand war für die Hausherren schon der Tiefschlag, denn die Gäste legten noch drei Treffer nach. Eitzer sorgte mit dem 1:3 für die frühe Vorentscheidung (56.). Silas Samba (70.) und Mirko Winz (83.) schraubten ohne große Viernheimer Gegenwehr das Endergebnis auf 1:5. Der Aufsteiger aus Laudenbach kletterte mit diesem Auswärtssieg in der Tabelle um zwei Plätze nach oben auf Rang elf. JR

© Südhessen Morgen, Montag, 25.03.2019