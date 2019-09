Zu viele technische Fehler

Viernheim.. Auch im ersten Auswärtsspiel der Saison mussten sich die Viernheimer Handballdamen geschlagen geben. Der TSV Amicitia unterlag mit 21:31 bei der HSG Mannheim. Das Team von Steffi Dietrich und Dennis Hoffmann kam erneut nur schwer in die Partie. Erst in der achten Spielminute erzielten sie das erste Tor, als Vivienne König zum 3:1-Anschluss traf.

Die Viernheimerinnen hatten sich vorgenommen, der favorisierten HSG Mannheim mit einer kompakten Abwehr entgegenzutreten. In der ersten Hälfte konnten sie das Konterspiel der HSG weitgehend unterbinden. In der eigenen Offensive setzte sich vor allem Julia Fischer in Szene. Beim Stand von 13:8 für Mannheim ging es in die Kabinen.

In der Halbzeitpause machte Trainerin Dietrich noch einmal deutlich, wie wichtig die Vermeidung technischer Fehler sei. So ging der TSV Amicitia mit dem Willen, die fünf Tore schnell aufzuholen, in den zweiten Durchgang. Die Pause brachte allerdings nicht die erhoffte Wende, im Gegenteil: Im Angriff mehrten sich die Ballverluste, was die Gegnerinnen zu Tempogegenstößen nutzten. Die HSG hatte sechs Minuten nach Wiederanpfiff ihren Vorsprung durch sieben Treffer auf zwölf Tore ausgebaut (8:20).

Schlechte Chancenverwertung

Erst dann traf Vivienne König zum 9:20, und Stein, Müller und Günther verkürzten auf 20:12. Den schlechten Start in die zweite Spielhälfte konnten die Handballdamen in der Folge nicht mehr ausmerzen. Die eigene Chancenverwertung war nicht gut genug, um noch einmal entscheidend verkürzen zu können.

Die gegnerischen Außenspieler dagegen und die Rückraumspielerinnen kamen durch zahlreiche Konter oft zum Wurf. Die HSG hatte zahlreiche Möglichkeiten, das Ergebnis noch zu erhöhen, aber Katharina Haas im Tor des TSV Amicitia verhinderte einen größeren Abstand. Am Ende mussten sich die Damen mit 21:31 in ihre zweite Niederlage fügen. su

