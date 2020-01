Zu viele technische Fehler

Viernheim.Die Handballdamen hatten keine Chance: Der TSV Amicitia verlor das Heimspiel gegen die HSG Mannheim deutlich mit 16:33. Die Gegner wurden ihrer Favoritenrolle damit mehr als gerecht. Eine Niederlage in dieser Höhe wäre allerdings vermeidbar gewesen. Denn die Viernheimerinnen machten es den HSG-Damen unnötig leicht. Unkonzentriertheiten, technische Fehler, zu wenig Torgefahr im Angriff und mangelnder Zugriff in der Defensive erlaubten es Mannheim immer wieder, einfache Tore zu erzielen.

Die Gäste zogen schon in der Anfangsviertelstunde auf 3:8 davon. Die von Trainerin Steffi Dietrich genommene Auszeit zeigte dann aber Wirkung, die Viernheimerinnen kämpften sich bis auf drei Tore heran. Kurz vor der Pause gab es aber einen erneuten Einbruch, und die HSG erhöhte zum 8:14-Pausenstand. Die Zuschauer und das Trainergespann hofften auf eine Leistungssteigerung in Halbzeit zwei. Doch trotz Umstellung auf eine defensivere 6:0-Abwehr und des Einsatzes frischer Spielerinnen von der Bank konnte die Wende nicht eingeleitet werden. Viernheim war zu harmlos, bis zur 45. Minute erzielte das Team gerade einmal zwei Tore. Die HSG Mannheim hatte es leicht, ihren Vorsprung Tor um Tor zu erhöhen und am Ende deutlich, aber verdient mit 16:33 zu gewinnen.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard, Katharina Haas; Lena Schaal, Beatrice Leuthner, Elisa Leusmann 1, Julia Fischer, Lisa Stein, Lara Günther 2, Vivienne König 2, Lenja Müller, Tamara Mohr 3, Lea Schmitt, Franziska Mandel 1, Sophia Niesel 7. su

