Zu viele Zeitstrafen kassiert

Viernheim.Die Handballdamen haben erneut eine knappe Niederlage einstecken müssen. Bei der TSG Wiesloch unterlagen die Viernheimerinnen mit 29:31.

Das Team von Stefanie Dietrich hatte sich, vor allem nach der vorangegangenen Niederlage gegen die HG Saase, fest vorgenommen, in Wiesloch einiges besser zu machen. Der Start in die Partie war auch erneut sehr gut. Schnell führte der TSV Amicitia nach Treffern von Mohr, Niesel, Fischer und Leusmann mit 5:1 und zwang so die Gastgeberinnen zu einer frühen Auszeit in der sechsten Minute. Wiesloch tat die Unterbrechung gut, das Team schaffte den Ausgleich zum 5:5 und ging durch Johanna Sauter mit 7:6 in Führung.

Bis zur 23. Minute lagen die Blau-Grünen nur knapp im Hintertreffen. Doch weil die Viernheimer Damen insgesamt zehn Zeitstrafen kassierten, nutzte die TSG das nahezu ständige Überzahlspiel zur 15:9-Pausenführung aus. Die Wieslocher Mannschaft konnte über die gesamte Spieldauer diesen Vorsprung behaupten. Der TSV Amicitia konnte auf drei Tore (21:18) und sogar auf zwei Treffer (24:22) verkürzen. Doch es gelang nicht, die Gastgeberinnen noch einzuholen.

Spannendes Finale

Am Ende wurde es noch enger: Julia Fischer verkürzte mit ihrem achten Tor auf 29:28, aber Wiesloch antwortete umgehend mit dem 30:28. Der TSV Amicitia versuchte es weiter und kam durch Tamara Mohrs neunten Treffer noch einmal auf 30:29 heran. 23 Sekunden standen noch auf der Uhr, mit dem 31:29 machte Wiesloch das knappe Ergebnis klar.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard; Elisa Leusmann (3), Julia Fischer (8), Lisa Stein (5/2), Lea Schmitt (1), Vivienne König (1), Sophia Niesel (2), Tamara Mohr (9), Lenja Müller, Béatrice Leuthner, Franziska Mandel, Lena Schaal und Celine Schütz. su

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019