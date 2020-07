Zu wenige Besucher

Viernheim.Das Car-Watch-Festival auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums endet am Sonntag, 5. Juli. Das bestätigte Veranstalter Tobias Deuring dieser Redaktion auf Anfrage. „Je wärmer es wurde, desto weniger Besucher sind gekommen. Dass die Kinos jetzt wieder öffnen, wird die Situation nicht verbessern.“ Bisher sei das Festival kostendeckend gewesen. „Wenn wir jetzt nicht aufhören, machen wir aber Verluste.“ Ursprünglich hatte Deuring geplant, gegebenenfalls bis Ende Juli weiterzumachen. Für die Filme und Veranstaltungen an den kommenden Tagen gibt es noch Karten. Dazu gehören auch die beiden Auftritte von Bülent Ceylan am Freitag, 3. und Samstag, 4. Juli. fhm

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 02.07.2020