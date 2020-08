Zu wenige Teilnehmer

Viernheim.Dass der Familiensporttag Anfang September aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, steht schon länger fest. Wegen zu geringer Nachfrage fällt nun aber auch die als Ersatz geplante virtuelle Version der beliebten Veranstaltung aus. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Ursprünglich hatten die Organisatoren Vereine dazu aufgerufen, sich sowie ihre Sportarten und Projekte in Videos auf dem städtischen Youtube-Kanal vorzustellen. Beim „Familiensporttag dahoam“ sollten die Bürger dann entsprechende Übungen zuhause nachmachen. Wie es in der städtischen Pressemitteilung heißt, „war es bis zum Ablauf der Anmeldefrist jedoch nicht möglich, genügend Vereine zum Mitmachen zu bewegen.“

Stephan Schneider, Leiter des Kultur- und Sportamts, erklärte: „Die Gründe hierfür waren vielseitig und individuell sehr gut nachvollziehbar. Vor allem in Corona-Zeiten wird einmal mehr deutlich, wie vielseitig und umfassend das Aufgabenspektrum der Vereine ist, und im Gegensatz hierzu stehen die meist sehr beschränkten Ressourcen, vor allem in personeller Hinsicht.“ Auch der langjährige Projektleiter Jan Krasko von der Agentur k2concept.de bedauert, dass es nicht genügend Anmeldungen gab. „Die Entscheidung, in diesem Jahr keinen Familiensporttag und auch kein alternatives digitales Angebot durchzuführen, ist uns sehr schwergefallen, sie war allerdings in dieser Situation der einzig vernünftige Schritt.“

Nun will man vorerst abwarten. Sofern es die Lage zulässt, soll der nächste Familiensporttag dann aber am ersten Wochenende im September 2021 „in gewohnter Weise im Familiensportpark West“ stattfinden, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red

