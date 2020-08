Züchter küren neuen Alttaubenmeister

Viernheim.Mit nur fünf Preiskilometern Unterschied erreichte Werner Lamberth von der Reisevereinigung Viernheim und Umgebung (RV Viernheim) die Alttaubenmeisterschaft der Brieftaubenzüchter. Dabei hatte es lange für einen klaren Sieg von Richard Hoock ausgesehen, der sich beim abschließenden Flug mit Platz zwei begnügen musste. Platz drei ging an die Schlaggemeinschaft Sax und Sanseverino.

Ein spannendes Alttaubenreisejahr geht zu Ende. Aufgrund der Corona-Pandemie waren Preisflüge nur unter strengsten Hygieneauflagen möglich. Elf Flüge wurden absolviert, der kürzeste wurde vom 122 Kilometer entfernten Saverne gestartet, der weiteste vom 531 Kilometer entfernten Bourges. Es bedurfte also wie immer der Allrounder, die sowohl im Sprint als auch auf der längeren Strecke überzeugen konnten. Wenig verwunderlich ist hierbei, dass verschiedene Züchter bei den einzelnen Flügen jeweils die besten Tauben hatten.

Spannende Preisflüge

Gleich dreimal gelang dieses Kunststück Richard Helfrich und zweimal hatte Maximilian Kaliczok die erste Taube. Jeweils ein erster Platz ging an Manfred Winkler, die Schlaggemeinschaft Eckstein und Sohn, Richard Hoock, Martin Prokop, Heinz Herrmann sowie die Schlaggemeinschaft Sax und Sanseverino. Stark gestartet war Dieter Lange, der beim ersten Flug knapp 70 Prozent seiner Tauben in die Preisliste bringen konnte. Im zweiten Preisflug konnte er dieses Ergebnis sogar übertreffen. Bis zum sechsten Flug konnte er durchgehend Ergebnisse von 50 Prozent und mehr erzielen, danach wendete sich das Blatt. Ab Flug Nummer sieben kam Werner Lamberth immer stärker auf und überzeugte mit 75 Prozent seiner Tauben innerhalb der Preiszeit. Gleich bei zwei Wettflügen übertraf er die 90-Prozent-Marke. Elf seiner zwölf Schützlinge erreichten einen der ersten drei Siegerplätze. Mit diesem Endspurt gelang es ihm, den bis dahin sehr erfolgreichen Richard Hoock noch zu übertreffen und sich an die Spitze zu setzen.

Gute Ergebnisse des Vereins

Der Meister der einjährigen Tauben ist Rudolf Stolle. Werner Lamberth ist sogenannter Weibchenmeister. Bei den Vögeln liegt Richard Hoock an erster Stelle. In den Einzelleistungen konnte jedoch einmal mehr Werner Lamberth überzeugen. Sowohl der beste Altvogel als auch das beste Altweibchen gehören ihm. Den besten jährigen Vogel besitzt Werner Kadel. Rudolf Stolle gehört das beste jährige Weibchen. In der Gesamtwertung der Fluggemeinschaft konnte Werner Lamberth den zweiten und Richard Hoock den sechsten Platz erreichen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 24.08.2020