Züge rollen für den guten Zweck

Viernheim.Lokomotiven ziehen die Waggons über die Schweizer Alpen zum Hamburger Hafen. Die Viernheimer Modellbahn läuft am Tag der Spendenübergabe noch einmal im Hochbetrieb, dabei sind die Öffnungstage der 16. Ausstellung schon vorbei. An sieben Tagen um Weihnachten und nach dem Jahreswechsel besuchten zahlreiche Gäste die Anlage mit den detailgetreuen Landschaften und der ausgefeilten Technik. Die Eintrittsgelder fließen erneut sozialen Zwecken zu.

Karl A. Fischer, „Chef“ des Modellbahn-Teams, kann eine stolze Spendensumme vermelden. 4616 Euro sind zusammen gekommen, das „ewige“ Spendenbarometer steht nach der 16. Ausstellung und der 16. Ausschüttung auf 49 391 Euro. „Ein Dreivierteljahr lang arbeiten wir an der Anlage, damit wir sie in der Weihnachtszeit für die Besucher öffnen können“, erinnert Fischer an das Engagement des Teams. Karl A. Fischer, Rainer Belz, Klaus Haas, Heinz Hoffmann, Hans Edinger, Carlo Brandmüller und Jens Heß haben auch wieder eine Neuerung präsentieren können: Eine Lehmann-Groß-Bahn, die hoch über den Köpfen der Besucher ihre Runden drehte. „Manchmal war die Bahn ganz schön laut“, gibt Fischer zu und bedankt sich bei den Frauen, die die Cafeteria bewirtschafteten. Elke Rößling und Heide Martiné sorgten an allen Öffnungstagen für frischen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen und steuerten damit auch einen Teil zur Gesamtsumme bei.

Die Modellbauer haben sich in diesem Jahr für fünf Spendenempfänger entschieden. Die Schecks gehen an die Gemeinde Johannes XXIII., an die Kitas „Entdeckerland“ und Kapellenberg sowie an den Tierschutzverein und die Initiative „Katzen in Not“.

Im Tierschutz engagiert

Beate Edinger erklärt, was die Initiative leistet: „Wir versorgen auf unsere Kosten frei lebende Katzen in Viernheim, stellen ihnen Winterboxen und Futter hin oder lassen die Tiere kastrieren.“ Mitunter nehmen die vier engagierten Damen auch trächtige Katzen auf und betreuen sie, bis der Nachwuchs da ist und sie entweder vermittelt oder wieder zurück in ihr Revier gebracht werden.

Der Tierschutzverein, mit dem sich die Initiative einen Spendenscheck teilt, steht vor einer größeren Aufgabe. „Wir müssen unsere Krankenstation nach den Vorgaben des Veterinäramts ausbauen“, berichtet Petra Nelle-Kettner. Die Kindertagesstätte „Entdeckerland“ hat im November den Betrieb aufgenommen. „Jetzt schauen wir, an was es den Kindern noch fehlt“, sagt die stellvertretende Leitern Corinna Wiemers. Sie vermutet, dass das Geld für eine Anschaffung in den Gruppenräumen oder für den künftigen Außenbereich genutzt wird.

Der Kita Kapellenberg kommt die Spende gerade recht. „Wir sind dabei, all unsere Räume neu zu gestalten“, sagt Mitarbeiterin Ümran Öz. Den vierten Scheck kann Ursula Scheidel für die Pfarrei Johannes XXIII. in Empfang nehmen, gedacht ist das Geld für Jugendräume. „Das Kettelerheim wurde umgestaltet“, berichtet die Pfarrgemeinderatsvorsitzende von der Trennung in Versammlungs- und Jugendraum. Für die Jugend entsteht ein weiterer Gruppenraum im Keller, der auch dank der Modellbahnteam-Spende eingerichtet werden kann.

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.01.2019