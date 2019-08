Zuhörer tanzen auf Tischen und Bänken

Viernheim.Auf dem Gartengrundstück am westlichen Rand von Viernheim ist es 51 Wochen im Jahr ganz ruhig. Aber Anfang August kommt Leben in das Gelände am Waldrand: Erst sind es die Helfer, die den Festplatz herrichten und das Zelt aufstellen, dann strömen die Besucher an vier Tagen zum traditionellen Gartenfest des MGV 1846. Freundschaftssingen, Schlagerparade, Frühschoppen und Kabarettabend füllen das große Gelände am Sandhöfer Weg.

Zum Auftakt am Freitagabend steuern mehrere Busse das Festgelände an, um die vielen Sänger zum MGV zu bringen. Das Freundschaftssingen bildet nämlich traditionell die Eröffnung des Gartenfests. „Mit diesem Sängertreffen fördern wir unser gemeinsames Hobby“, freut sich MGV-Vorsitzender Jens Heinen über 13 Gast-Chöre. Einer, der diesen Abend für den Chorgesang initiiert und über Jahre organisiert hatte, war Manfred Wolk. Der langjährige Vizedirigent verstarb im März, ihm zu Ehren treten die Chöre beim Gartenfest auf der eigens nach ihm benannten „Manfred-Wolk-Bühne“ auf.

Großes Repertoire

Bei 15 Auftritten gibt es Chorgesang vom Feinsten. So unterschiedlich die Chöre sind – klassische Männerchöre, reine Frauenchöre, gemischte Chöre und kleinere Ensembles – so breit ist das Spektrum der Lieder, die a cappella oder mit Klavierbegleitung vorgetragen werden. Das Repertoire reicht von traditioneller Männerchorliteratur über Volkslieder bis hin zu Popsongs oder Stücken aus Musicals. Moderator Markus Geiter kündigt jeweils die Chöre mit ihren Liedbeiträgen an. Die Gäste sind vor allem auf die Darbietungen der vier Viernheimer Chöre gespannt. Der Gastgeber MGV 1846 hat natürlich den ersten Auftritt des Abends.

Chorleiter Hans Kaspar Scharf dirigiert noch fünf andere Chöre, darunter auch den Viernheimer Frauenchor, der mit seinen modernen Stücken begeistert. Die Sänger-Einheit Viernheim singt, in roten Shirts, die Liverpooler Fußballhymne „You’ll Never Walk Alone“. Und beim MGV Liederkranz steht mit Edith Schmitt die einzige Chorleiterin am Dirigentenpult.

Für eine tolle Stimmung sorgen die Getwinc-Singers aus Zwingenberg, die beim Singen kurzerhand das Publikum miteinbeziehen. Zum großen Finale stehen alle Sänger gemeinsam auf der Bühne, der Kreisvorsitzende Heinz Ritsert dirigiert „Benia Calastoria“.

Auch am Samstag sind kaum Parkplätze zu finden, die Sitzplätze im Zelt und im Freien sind schnell belegt. „Stellt Viernheimer auf die Bühne, das wollen die Viernheimer sehen“, erinnert Walter Wohlfart daran, wie vor zwölf Jahren die „Schlagerstars“ entstanden sind. Und die Sänger heizen dem Publikum genauso ein wie in den letzten Jahren. Schlager aus der ganzen Welt werden interpretiert. Besonders kocht die Stimmung aber, wenn deutscher Schlager gesungen wird. So reißt das Vater-Sohn Duett „Griechischer Wein“ von Walter und Maximilian Wohlfart die Zuhörer mit. Und spätestens bei den Andreas-Gabalier-Hits oder „Cordula Grün“ tanzen die MGV-Besucher zusammen mit Sänger Gerhard Schneider vor der Bühne, auf den Bänken und den Tischen. Martin Böhm, der mit seiner Band die Schlagersänger begleitet, sorgt auch am Sonntag für die Musik.

Seine „Stammtischband“ aus der Gaststätte Rose im Gorxheimertal spielt klassisch zum Frühschoppen auf. Später sitzen Groß und Klein gemütlich beim Mittagessen und bei Kaffee und Kuchen zusammen. Am Nachmittag legt der MGV eine Pause ein – aber nur kurz, dann begeistern Franz Kain, Holger Müller und Detlev Schönauer die Viernheimer Kabarett-Fans bei der Sonntagabendveranstaltung (Der Bericht dazu folgt in der nächsten Ausgabe).

Bei dem straffen Programm und den vielen Besuchern haben die Helfer alle Hände voll zu tun. Sänger, fördernde Mitglieder, Ehefrauen und Mitglieder der Brudervereine helfen am Grill und am Getränkeausschank mit und sorgen für die reibungslose Verpflegung der MGV-Gäste. Ohne diese Helfer könnte man ein solch großes Fest nicht realisieren – und noch ist es ja nicht zu Ende. Am Montag, 5. August, wird das Gartenfest traditionell ab 10 Uhr mit dem Wellfleischessen beendet.

© Südhessen Morgen, Montag, 05.08.2019