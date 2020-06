Zukunft der Harbig-Halle bleibt ungewiss

Viernheim.Der Umgang mit der Rudolf-Harbig-Halle steht bei der nächsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am Freitag erneut auf der Tagesordnung. Die Sporthalle an der Lorscher Straße ist wegen Schäden am Dach seit Oktober geschlossen. Eigentlich sollte nun die Sanierung in die Wege geleitet werden. Bei den Beratungen im Bau- und Umweltausschuss kristallisierte sich aber heraus, dass wohl noch keine Entscheidung getroffen wird. Bei der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vor drei Wochen wurde das Thema nicht behandelt. Damals lag die schriftliche Stellungnahme des Prüflabors, das das Mauerwerk untersucht hatte, nicht vor. Ingenieur Peter Bläß erläuterte den Ausschussmitgliedern nun, dass bei den Haupttraggliedern die Festigkeit gewährleistet sei. Eine geringe Abweichung falle wegen einer künftig leichteren Dach-Konstruktion nicht ins Gewicht. Weiterhin kündigte Ingenieur Bläß an, dass der Brandschutz in der Halle untersucht wird.

Die SPD-Fraktion hatte den Antrag gestellt, in die Planungen für die Dachsanierung auch die für eine Erweiterung des Foyers miteinzubeziehen. Peter Hoffmann, Vorsitzender des TSV Amicitia als Hauptnutzer der Harbighalle, bestätigte, dass entsprechende Überlegungen schon seit Jahren bestehen. Gleichzeitig betonte er, „dass wir daran interessiert sind, dass die Halle so schnell wie möglich wieder zur Verfügung steht“. Er brachte einen Ersatzneubau in Fertigbauweise an gleicher Stelle ins Spiel. Jörg Scheidel (CDU) plädierte dafür, sich noch etwas Zeit zu nehmen und diese Variante intensiver zu prüfen. „Wenn das Foyer und eventuell noch der Brandschutz dazu kommt, könnten sich die Kosten von bisher 1,9 Millionen Euro für die Dachsanierung weiter erhöhen.“

Zuschauer auf Empore

Erster Stadtrat Bastian Kempf will der Stadtverordnetenversammlung einen veränderten Beschlussvorschlag vorlegen. Die Beratungen sollen nach der Sommerpause weitergehen. Die Sitzung des Stadtparlaments findet am Freitag ab 19 Uhr erneut im Bürgerhaus statt. Zuschauer können die Debatte mit Mund-Nase-Schutz von der Empore aus verfolgen. Es geht unter anderem um eine Änderung der Stellplatz-Satzung. Die Verwaltung will mehr E-Ladestationen mit stärkerer Ladeleistung verbindlich machen. Im Bauausschuss wurde dieser Vorschlag durchweg positiv angenommen. Auch der Tivolipark steht erneut auf der Agenda. Vor drei Wochen wurde der Umgestaltungsentwurf beschlossen. Jetzt soll zusätzlich eine Boulebahn installiert werden. „Die Kosten dafür sind überschaubar, so eine Anlage bringt andere Nutzer in den Park“, warb der Erste Stadtrat.

Die UBV-Fraktion hat den Antrag gestellt, vom Wegekonzept abzuweichen. Statt der geplanten neuen Wege mit Betonplatten und wassergebundener Decke sollen die vorhandenen Wege partiell oder komplett nach dem Kaltasphaltverfahren saniert werden. „Das scheidet für mich aus“, erklärte Bastian Kempf. Der Unterbau der Wege sei kaputt. Der Kaltasphalt sei nicht überall anwendbar und hinterlasse eine raue Oberfläche.

Weitere Tagesordnungspunkte am Freitag sind die Sanierungs- und Aufhebungssatzung der Ausgleichsbeiträge für die Innenstadt und die Bebauungs- und Flächennutzungsplanänderungen. Für die Grundstücke im Baugebiet „Bannholzgraben II“ liegen Musterkaufverträge vor, außerdem wird über die Verschattung und die Fassadengestaltung des Rathauses beraten.

