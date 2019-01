Zum achten Mal in Folge siegreich

Viernheim.. Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim-Weinheim blieben auch im achten Spiel in Folge siegreich. Bei der TG Sandhausen gelang ein überzeugender 77:63-Erfolg. Weil auch die anderen Spitzenteams der Liga punkten konnten, rangieren die „Sharks“ weiter auf Tabellenplatz drei.

Von Beginn an machten die „Sharks“ klar, dass sie weiter ein Wort im Titelrennen mitreden wollen. Selten ging die Mannschaft so konzentriert in eine Begegnung – schließlich schmerzte noch die Niederlage aus dem Hinspiel. Maurice Martin schloss gleich den ersten Angriff mit einem Dreier ab. Als er in der siebten Minute nachlegte, hatte Sandhausen erst einen Feldkorb erzielt: Es stand 16:2. Das war das Ergebnis der guten Mannverteidigung, die Sandhausens Drei-Punkte-Würfe komplett neutralisieren konnte. Nach der 19:8-Führung schlichen sich im zweiten Viertel jedoch vermehrt Unkonzentriertheiten ein, die die „Wild Bees“ sofort ausnutzten.

Vorübergehende Schwächephase

Der Vorsprung schmolz dahin, die Hausherren konnten binnen weniger Minuten mit einem 12:0-Lauf ausgleichen. Doch die BG konnte diese Schwächephase schnell überwinden, sie schärfte den Fokus erneut und holte sich mit einem eigenen 10:0-Lauf den Vorsprung wieder zurück (34:24 zur Halbzeit).

Nach der Pause legten die Gäste nach, mit der vom Coach geforderten engagierten Verteidigungsarbeit und konzentriert vorgetragenen Offensivaktionen behielten sie das Spiel stets unter Kontrolle. Wann immer Sandhausen zur einer Aufholjagd ansetzte, kam die passende Antwort der BG.

Höhepunkt im dritten Drittel war der Dreier von Markus Almenäs, der Sekunden nach seiner Einwechslung mit seiner ersten Ballberührung den Ball versenkte. Der Vorsprung wuchs so auf 58:42. Im Schlussviertel verwalteten die Gäste ihren Vorsprung sicher und nutzten die Gelegenheit zum munteren Durchwechseln bis zur Schlusssirene.

BG Viernheim-Weinheim: Lukas Kreutzer (28 Punkte/1 Dreier), Salvatore Baragiola (21), Victor Habrich (8), Simon Freudenberg (7), Maurice Martin (6/2), Markus Almenäs (3/1), Daniel Lohrke (2), Patrick Dörr (2), Jacob van Miltenburg. su

