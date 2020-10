Zum Auftakt gegen den Aufsteiger

Viernheim.Nach mehr als sechsmonatiger Pause geht es für die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim-Weinheim an diesem Wochenende erstmals wieder um Punkte. Am Samstag, 3. Oktober, gastieren sie um 20 Uhr bei den Aufsteigern des TSV Wieblingen Füchse 2. Die Saison 2020/2021 wartet mit einigen coronabedingten Besonderheiten auf. So ist die Oberliga Baden in zwei Staffeln geteilt, die zuerst staffelintern

...