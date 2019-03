Zumba auch für Kinder

Die Volkshochschule Viernheim hat Zumba für Kinder im Angebot. Der Tanzsport ist gedacht für tanzfreudige Kinder zwischen 7 und 11 Jahren. Mit Aufwärmspielen und kinderfreundlichen Choreografien sollen die kleinen Tänzer und Tänzerinnen einfach nur Spaß haben. Der Kurs startet am 13. März in der Halle des Alten Kinos in der Ludwigstraße 23. Er findet an fünf Terminen jeweils von 15 bis 15.45 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 14 Euro, die Leitung hat Manuela Reiß inne.

Anmeldungen nimmt die vhs ab sofort in ihrer Geschäftsstelle im Bürgerhaus (Kreuzstraße 2-4), online unter www.vhs.viernheim.de oder unter 06204/ 988-402, 988-404 und 988-405 entgegen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 04.03.2019