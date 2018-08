Zumba fördert Koordination

Viernheim.. Spaß am Tanzen und Bewegen vermitteln zwei Kurse unter dem Titel „Zumba Kids“, die das Familienbildungswerk ab 4. September anbietet. Nach den Aufwärmspielen werden kinderfreundliche Choreografien eingeübt. Ziel ist es unter anderem, die Konzentrations- und Merkfähigkeit der jungen Teilnehmer sowie die Koordination zu fördern. Die Übungseinheit für Sechs- bis Achtjährige beginnt dienstags um 15 Uhr, die Acht- bis Zehnjährigen treffen sich um 16 Uhr. Die Leitung übernimmt Manuela Reiß. Die Kurse gehen jeweils über zehn Wochen und kosten 30 Euro. Anmeldungen nimmt das FBW, Weinheimer Straße 44, unter der Telefonnummer 06204/92 96 20 oder per E-Mail an fbw.viernheim@bistum-mainz.de entgegen. su

© Südhessen Morgen, Montag, 20.08.2018