Zumba für den Wünschewagen

Viernheim.Die Turnabteilung des TSV Amicitia veranstaltet am Samstag, 8. Dezember, von 16 bis 18 Uhr (Einlass: 15.30 Uhr) eine Zumba-Charity-Aktion. Die Idee ist einfach: Kommen, sich beim Zumba auspowern und spenden. Es wird für den guten Zweck geschwitzt, sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene kommen auf ihre Kosten. Der Erlös geht an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland. Dieses Projekt existiert seit 2014, wird rein aus Spenden finanziert und von ehrenamtlichen Menschen betreut. In ihrer letzten Lebensphase sollen Menschen Herzenswünsche erfüllt werden – dazu kommt der Wünschewagen. Die Turner möchten mit Charity-Zumba helfen, dass viele Wünsche in Erfüllung gehen. Dazu werden Spendenboxen aufgestellt. Die Zumba-Instructoren um Katja Fleck freuen sich auf zwei schweißtreibende Stunden für den guten Zweck. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.11.2018