Zumba für guten Zweck

Viernheim.Die Turnabteilung des TSV Amicitia veranstaltet am Samstag, 7. Dezember, von 16 bis 18 Uhr eine „Zumba-Charity-Aktion“ in der TSV-Halle. Die Idee ist einfach: kommen, sich beim Zumba ausleben und spenden. Sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene kommen auf ihre Kosten. Der Erlös geht diesmal an die Glückspaten.

Der gemeinnützige Verein unterstützt benachteiligte Kinder in Mannheim-Rheinau. Er ermöglicht die unterschiedlichsten Freizeit-, Sport- und Kulturaktivitäten. Getanzt wird zu lateinamerikanischen Rhythmen genauso wie zu Weihnachtsliedern. Die Organisatoren Kerstin Fleck, Susanne Spatz, Maria Onolfo, Kerstin Janz und Katja Fleck haben sich vieles einfallen lassen. Mitzubringen sind saubere Hallenschuhe, etwas zum Trinken und ein Handtuch. su

