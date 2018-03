Anzeige

Viernheim.„Es war für uns ein Vier-Punkte-Spiel. Und wir haben es verloren.“ Nach dem 24:27 gegen den TV Weilstetten suchte Mirco Ritter nach einer Erklärung für die Niederlage. „Wir haben es einfach nicht verstanden, in den entscheidenden Phasen die Treffer zu machen.“ Mit der Angriffsleistung und der Torausbeute war der Trainer einmal mehr überhaupt nicht zufrieden. Durch die Niederlage hängen die Handballer des TSV Amicitia wieder tief im Tabellenkeller der Baden-Württemberg-Oberliga fest, statt sich nach oben zu orientieren.

Der TV Weilstetten überrannte die Viernheimer geradezu in den ersten Minuten. Offensiv klappte kaum etwas bei den Blau-Grünen, so dass ihnen in acht Minuten nur ein Treffer durch Knierim gelang. Weil-stetten dagegen war sechsmal erfolgreich: ein 1:6 stand auf der Anzeigetafel. Nach der Auszeit kämpfte sich der TSV Amicitia wieder heran. Trainer Ritter lobte sein Team später für diese Aufholjagd, die mit dem 9:9-Ausgleich durch Walther belohnt wurde. Zweimal konnte Viernheim danach die Weilstettener Führung wieder ausgleichen, so dass es mit 12:12 in die Pause ging.

Das erste Tor in der zweiten Hälfte brachte die erste Führung für den TSV Amicitia, als Seib zum 13:12 traf. Statt nachzulegen scheiterten die Spieler mit ungenauen Zuspielen und schwachen Würfen an Torwart und Aluminium. Glücklicherweise für Viernheim war auch Weilstetten nicht allzu treffsicher und konnte nach dem 13:14 nicht davonziehen. Als „miserabel“ bezeichnete TV-Coach Rene Wismar das Offensivspiel seiner Mannschaft. Knierim und Gunst drehten den Spielstand also wieder zu ihrem Vorteil, die Gäste erzielten aber kurz darauf den Gleichstand. Auf dem Feld herrschte zu dem Zeitpunkt kein Gleichgewicht: Weilstetten agierte mit zwei Strafzeiten in doppelter Unterzahl. Und die Gäste schafften tatsächlich den Führungstreffer.