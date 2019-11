Zuschüsse von 70 bis 100 Prozent

Viernheim.Mit dem kreisweiten HR-Netzwerk (HR steht für „Human Resources“) hat die Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) für regionale Unternehmen ein Forum geschaffen, um aktuelle Personalthemen zu diskutieren und sich regelmäßig auszutauschen. In Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt findet am Freitag, 29. November, 9.30 Uhr, im Viernheimer Rathaus das mittlerweile sechste HR-Netzwerktreffen statt. Thema werden die neuen Teilhabe- und Qualifizierungschancengesetze sein, die Anfang des Jahres in Kraft getreten sind.

Das Treffen wird durch Bürgermeister Matthias Baaß sowie Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, eröffnet. Über das Teilhabechancengesetz spricht Fritz Strößinger, Sachgebietsleiter Neue Wege Kreis Bergstraße. Inhalte seines Vortrags sind Fördermöglichkeiten von ausgewählten neuen Mitarbeitern sowie Lohnkostenzuschüsse in einer Höhe von 70 bis 100 Prozent.

Über das neue Qualifizierungs-chancengesetz informiert Markus Waschk von der Agentur für Arbeit Darmstadt. Die Teilnehmer der Veranstaltung erfahren, wie die Unternehmen durch dieses Gesetz bis zu 100 Prozent Zuschüsse zu den Weiterbildungskosten sowie Erstattungen der während der Weiterbildung anfallenden Lohnkosten erhalten können. Weitere Infos gibt Andreas Furch unter 06252/68 92 940. red

Info: Anmeldung unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de

© Südhessen Morgen, Montag, 25.11.2019