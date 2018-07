Bahnhof in Lampertheim

Aufzüge fahren frühestens 2019

Am Bahnhof in Lampertheim geht’s nicht so richtig voran: Die beiden Aufzüge an den Bahngleisen 2/3 und 4/5 sind schon seit dem Winter fertiggestellt, dürfen nach Angaben der Deutschen Bahn aber noch nicht in Betrieb genommen ...