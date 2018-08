Zwei, die reisen, um zu helfen

Viernheim.Es gibt zahlreiche Organisationen, Initiativen und Vereine in Viernheim, aber auch Privatpersonen, die sich für Menschen in der Dritten Welt einsetzen. Dazu zählt das Ehepaar Doris und Norbert Mewis, das seit einigen Jahren in Kambodscha Entwicklungshilfe leistet und durch den Bau von Brunnen für sauberes Wasser sorgt.

Auslöser war eine Urlaubsreise durch das asiatische Land. Bei einer mehrtägigen Schifffahrt auf dem Mekong kamen die beiden Rentner mit dem einheimischen Personal ins Gespräch. Die weit gereisten Viernheimer interessierten sich für die Nöte und Sorgen, konnten die Verhältnisse beim Besuch einer Familie selbst erleben. Schnell war der Entschluss gefasst, vor Ort Hilfe zu leisten.

Hoffenheim Favorit

Mit Unterstützung engagierter Menschen aus der Rhein-Neckar-Region wurden in Eigeninitiative sieben Brunnen mit Filteranlagen geschlagen. Das große Problem der Menschen in Kambodscha ist verseuchtes Wasser.

In seinem Atelier im kambodschanischen Siam Reap arbeitet der Künstler Bun Hak an einzigartigen Werken, sein Freund Tom ist dabei. Beide tragen T-Shirts von 1899 Hoffenheim. „Unsere Freunde dort sind sehr an Fußball interessiert. Die Bundesliga ist immer ein Thema. Bei unserem letzten Besuch im Herbst 2017 haben wir den Jungs T-Shirts von Hoffenheim mitgebracht. Sie tragen sie voller Stolz“, verrät Norbert Mewis. Inzwischen sind die Shirts nicht mehr ganz aktuell, weil sie sich auf die Europa-League-Spiele beziehen. Aber sie haben dazu geführt, dass die TSG unter allen Bundesligisten bei den Kambodschanern in der Umgebung von Angkor Wat nun der Favorit ist.

Eine ihrer vielen Reisen führte das Ehepaar Mewis vor fünf Jahren an die weltberühmte Tempelanlage Angkor Wat. Die Pensionäre kamen mit dem Tour-Guide Chorda Chang ins Gespräch, der ihnen berichtete, dass unweit der prächtigen Sehenswürdigkeit die meisten Menschen in bitterer Armut leben würden. Das Hauptproblem sei, dass überhaupt kein frisches Wasser zur Verfügung stünde. 35 Prozent aller Sterbefälle wären auf verseuchtes Wasser zurückzuführen, habe der Führer berichtet.

Norbert Mewis ist alles andere als ein normaler Tourist. Er war als Handlungsreisender, der Tankstellen-Zapfsäulen rund um den Globus verkaufte, jahrzehntelang in der Welt unterwegs. Seine Frau Doris war Chefsekretärin am Heidelberger Standort des Chemiekonzerns Henkel. Die beiden kennen sich in der Welt aus. Dass Kambodscha 11 500 Kilometer von zu Hause entfernt liegt, war für sie kein Hindernis, schnell zu handeln, selbst Hilfe zu leisten und sie in der Rhein-Neckar-Region zu organisieren. Sie unterstützten den Einheimischen Guide Chang, der für die arme Landbevölkerung sammelte, fortan tatkräftig. Inzwischen reisen die Eheleute Mewis mindestens einmal jährlich in die Umgebung von Angkor Wat, um Projekte voranzutreiben.

Ein besseres Leben

Mittlerweile haben die durch ihre Initiative entstandenen Brunnen das Leben vieler Großfamilien maßgeblich verändert, nicht nur wegen des sauberen Trinkwassers. Die Einheimischen können nun Beete bewässern, Nutztiere halten und ihre Infrastruktur verbessern.

Auch die Spenden aus der Kolpingsfamilie in Viernheim, von TSG-Fans und SAP-Mitarbeitern sowie aus der MIT-Initiative (einer Organisation von Henkel-Pensionären) wurden zur wichtigen Unterstützung. Die Hilfe wurde ausgeweitet, indem vor Ort die Projekte von KKO (Khmer for Khmer Organisation) gefördert wurden. In Kambodscha leiden viele Menschen noch immer unter den Folgen des Schreckensregimes der Roten Khmer, das bis vor 40 Jahren größtes Unrecht verursacht hat.

Norbert Mewis, der mit seinem Freund Peter Brambach immer wieder TSG-Heimspiele besucht, und seine Frau Doris sorgten dafür, dass auch Arbeitsplätze entstanden. So wird eine Nähwerkstatt unterstützt, in der viele Frauen arbeiten, dazu ein Kindergarten und auch das Atelier von Bun Hak. Er malt Bilder auf getrockneten Bambusblättern mit Werkzeugen, die in einem Kohletopf aufgeheizt werden.

