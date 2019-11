Zwei Doppelpaare auf dem Podest

Viernheim.Die Bezirksmeisterschaften im Tischtennis richtete der TTV Weinheim-Weststadt aus. Der TV 1893 Viernheim war mit fünf Spielern vertreten. Noah Veinstein trat in der Klasse Herren-D an, konnte sich in der Gruppenphase jedoch nicht für die K.o.-Runde qualifizieren. Im Doppel konnte er allerdings für den dritten Platz eine Urkunde mit nach Hause nehmen.

Am zweiten Wettkampftag waren die vier Jugendlichen Nils Knapp, Tom Doran, DucNam Nguyen und Philipp Thielmann am Start. Im Doppel starteten Knapp mit Doran und Nguyen mit Thielmann. In zwei Fünfer-Gruppen galt es, sich in der Einzelkonkurrenz für das Halbfinale zu qualifizieren.

In Gruppe A qualifizierte sich der 15-jährige Nils Knapp ungeschlagen für das Halbfinale. Thielmann, der erst im Mai in den Verein eingetreten war, schlug sich tapfer, ihm blieb aber der Einzug ins Semifinale verwehrt. In der Gruppe B reichten die Siege von Doran und Nguyen nicht, um das Halbfinale zu erreichen.

Bevor die Halbfinals anstanden, wurden die Wettbewerbe im Doppel ausgetragen. Knapp und Doran mussten sich im Finale den Weinheimer Gegnern Silas Fleck und Mario Neumann geschlagen geben und wurden Zweite. Philipp Thielmann erhielt mit DucNam Nguyen die Urkunde für den dritten Platz.

Nils Knapp gewinnt Titel

Nachdem Nils Knapp bereits in der Gruppenphase seinen Doppelgegner Fleck (TTV Weinheim-Weststatt) besiegt hatte, nahm er sich in den folgenden K.o.-Runden weitere starke Gegner vor. Im Halbfinale besiegte er Yeish Banik (TTC Weinheim) nervenstark im vierten Satz mit 12:10. Nach einer Satzniederlage von 2:11 wurde er von seinem Trainer perfekt gecoacht. Im fünften Satz erkämpfte er sich mit einem 11:7-Sieg gegen Mario Neumann (TTV Weinheim-Weststadt) den Pokal. Dies war ein sehr erfolgreicher Wettbewerb, der für die nächsten Verbandsspiele das Selbstvertrauen der Viernheimer steigern sollte. red

