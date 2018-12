Zwei Herbstmeistertitel für den TV Viernheim

Viernheim.Die erste und zweite Jugend U18 konnten in der Kreisliga beziehungsweise Kreisklasse jeweils die Herbstmeisterschaft feiern. Eine weitere erfreuliche Bilanz konnte auch die Jugend U15 mit ihrem fünften Platz in der Kreisliga vorweisen. Die erste Jugend U18 ist auch in der Pokalrunde erfolgreich und steht bereits im Halbfinale.

In der Kreisliga steht die erste Jugendmannschaft U18 mit 10:2-Punkten auf dem ersten Tabellenplatz. Ein Spiel ging ersatzgeschwächt mit 5:8 verloren. Die Stammspieler sind Nils Knapp, Jannik Mietzner, Tatjana Hofmann und Alessandro Ferraraccio, die durch Noah Veinstein aus der zweiten Jugendmannschaft U18 unterstützt wurden. Dank guter Leistungen rückt er in der Rückrunde als Punkt zwei in die erste Jugendmannschaft auf.

Die zweite Jugendmannschaft tat es der Ersten gleich. In der Kreisklasse konnte sie sich mit 13:1-Punkten ebenfalls an der Tabellenspitze etablieren. Mit 43:8-Siegen waren auch Julian Fink, Noah Veinstein, Moritz Gürtler, Fabian Hofmann, Florian Riegler und Eric Grätz erfolgreich. Mit 14:1 und 10:2 taten sich besonders Noah Veinstein und Moritz Gürtler hervor.

Befürchtungen unbegründet

Für eine weitere positive Überraschung sorgte die junge Mannschaft der Jugend U15, die mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis von 8:10-Punkten unerwartet auf dem fünften Tabellenplatz landete. Die Mannschaft wurde wegen der beiden der Klasse entsprechenden guten und erfahrenen Spieler, Moritz Gürtler und Tom Doran, in der höchsten Kreisklasse, der Kreisliga, eingruppiert. Trainer Walter Haas befürchtete, dass die restlichen fünf Spieler mit drei Anfängern in dieser Klasse überfordert wären. Da die Jungs Duc-Nam Nguyen, Pascal Schwöbel, Anes Oraovcanin, Benjamin Winkenbach und Robin Platz auch in dieser Klasse Spiele gewinnen konnten, war seine Befürchtung unbegründet.

Bei den Bezirksmeisterschaften der Mädchen U18 hat Tatjana Hofmann im Einzel den zweiten Platz errungen. In der Klasse Jungen U18 erhielt auch Thevin Sriratanakoul die Urkunde für den zweiten Platz überreicht. Die Trainer Maximilian Dilella, Daniel Jöst, Thevin Sriratanakoul und Rainer Kullmann sind stolz auf die Leistungen ihrer Schützlinge. Unterstützt werden sie künftig durch die Übungsleiter Nils Knapp, Tatjana Hofmann, Alessandro Ferraraccio und Jannik Mietzner, die in diesem Jahr die Trainer D-Lizenz absolvierten.

Mit der Nikolausfeier der Jugendabteilung wurde das Jahr 2018 abgeschlossen. Nachdem die Jungs und Mädels über ihre Erfolge der Vorrunde und Aufstellung in der Rückrunde informiert wurden, bekam der Trainingsfleißigste, Noah Veinstein, als Belohnung einen Kino-Gutschein. Es gab auch für alle kleine Präsente. Mit Heißhunger fielen danach die jungen Sportler über die gelieferten Pizzen und weiteren Leckereien her. Nach dem Gruppenfoto wurde mit ein paar Bingo-Runden, wobei wieder einige Preise auf die Sieger warteten, der Abend beendet. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.12.2018