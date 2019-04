Zwei Medaillen für Lindacher

Viernheim.In Wien wurden in der vergangenen Woche die Youth European Championships ausgetragen, an denen auch die Bowlingjugend der DBU teilnahm. Sie musste dort ihre Kräfte mit Teilnehmern aus 27 Ländern messen, die 65 weibliche und 96 männliche Jugendliche gemeldet hatten.

Der Zeitplan sah vor, dass am Montag und Dienstag die Doppel gespielt wurden, Mittwoch und Donnerstag Team, Freitag und Samstag die Einzel und Sonntag das Masters.

Tim Lindacher aus der Jugendabteilung des USC Viernheim, dem der Sprung in den Nationalkader geglückt ist, war in Wien auf den Bahnen.

Bronze im Doppel

Lindacher spielte im Doppelwettbewerb mit Felix Hübner (LV Berlin). Die beiden mussten sich mit 45 weiteren Doppel messen. Nach sechs Spielen zogen sie mit 2577 Pins auf dem vierten Platz in das Finale ein. Dort trafen sie auf ihre Mannschaftkollegen Paul Sullivan Purps (LV Brandenburg) und Patrick Weichert (LV Berlin) die mit 2650 Pins auf Platz eins in das Finale eingezogen waren. Lindacher/Hübner unterlagen im Halbfinale mit 392:420 Pins, gewannen aber die Bronzemedaille. Purps /Weichert, trafen danach auf die Sieger aus dem zweiten Halbfinale, die Niederländer Brent de Ruiter/Mike Bergmann, denen sie mit 402:440 Pins unterlagen und damit die Silbermedaille erhielten.

Im Mannschaftswettbewerb stand die erste Dreierserie am Mittwoch an, die zweite Serie am Donnerstag. Hier ging das Team in der Aufstellung Paul Sullivan Purps, Felix Hübner, Tim Lindacher und Patrick Weichert auf die Bahnen.

In der ersten Serie erzielte Wichert 648 Pins, Hübner 643, Purps 568 und Lindacher 540. Mit ihren insgesamt 2399 Pins lagen sie auf dem sechsten Tabellenplatz. In einem Feld von 22 Nationen ist das durchaus beachtlich. Die zweite Serie lief noch besser. Weichert spielte 670 Pins, Hübner 659, Purps 725 und Lindacher 564. Mit dem Gesamtergebnis von 5015 Pins kämpfte sich das Team auf den zweiten Platz und hatte damit die Bronzemedaille bereits sicher. Weil die Mannschaft im Halbfinale den Dänen mit 799:900 unterlag, blieb es bei Bronze.

Mit den Ergebnissen der vorangegangenen Wettbewerbe zogen alle vier Spieler der männlichen Jugend über die All Event Wertung in das Masters ein. Purps auf Platz vier mit 3969 Pins, Hübner auf Platz elf mit 3853 Pins, Weichert auf Platz zwölf mit 3847 Pins und Lindacher auf Platz 21 mit 3625 Pins. Lindacher schied in der Vorrunde zum Einzug in das Finale aus.

In der ersten Masters-Runde, wurde um den Einzug in das Achtelfinale gespielt. Hier mussten Felix Hübner gegen den Schweden Oliver Dahlgreen und Patrick Weichert gegen Tim Lindacher im System Best of Three um ihr Weiterkommen spielen.

Hübner und Lindacher unterlagen in jeweils drei Spielen und schieden aus dem Wettbewerb aus. Weichert zog mit seinem Erfolg gegen Lindacher in die nächste Runde.

Purps und Weichert gewannen im Viertelfinale, trafen dann aber im Halbfinale aufeinander, das Weichert gewann. Er verlor danach jedoch gegen den Finnen Pyry Puharinen und holte damit die Silbermedaille. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 30.04.2019