Zwei musikalische Höhepunkte in der letzten Woche

Viernheim.Der „Monat des Ehrenamts“ geht in seine letzte Woche. Vor allem musikalisch werden mehrere Höhepunkte geboten. Der „Treff im Bahnhof“ hat das ganze Wochenende unter den Aspekt des Ehrenamts gestellt. Zum Auftakt wurde am gestrigen Freitag das Kindertheaterstück „Dornröschen lass dein Haar herab“ im TiB gezeigt. Und es wurde die Ausstellung des Fotoclubs mit einem Querschnitt der Arbeiten eröffnet. Außerdem folgte der brasilianische Abend mit Musik der Band Beleza!?-Trio.

Am heutigen Samstag bietet der Verein Förderband von 15 bis 17 Uhr einen Bewerbertreff an mit Informationen rund ums Bewerben. Parallel startet um 15.30 Uhr das Erzählcafé mit Geschichten aus Silly. Um 20 Uhr steht Bal Folk auf dem Plan - beim offenen Treffen kann gemeinsam getanzt und musiziert werden. Sonntags findet um 10 Uhr eine Fahrradtour zum Karlstern statt, die Naturfreunde steuern dort das Vogelgehege an. Von 14 bis 17 Uhr steigt im TiB ein Spielefest, der Familiennachmittag mit Spielideen und „Kunst aus Krempel“ beendet das TiB-Wochenende. Außerhalb des TiB kann man am heutigen Samstag bei der Frühstückstafel auf dem Apostelplatz in den Tag starten - wenn man sich im Vorfeld eine Frühstückskarte gekauft hat. Der Kinderschutzbund veranstaltet von 10 bis 13 Uhr seinen Flohmarkt in der TSV-Halle und lädt von 14 bis 16 Uhr die Kinder zu einem Tanznachmittag ein. Der Hobbykünstlerverein bietet im Zeitraum von 11 bis 18 Uhr im Clubheim des TSC Rot-Weiss drei Mitmach-Workshops an. Meshschlaucharmbänder oder -halsketten, Kugellampen oder Kerzen können gegen einen Unkostenbeitrag hergestellt werden.

Am Sonntag sind hauptsächlich die Kassierer der Vereine zum Vereinsfrühschoppen in den Vogelpark eingeladen (10 bis 12 Uhr). Um 18 Uhr wird in St. Michael das Kindermusical „Der kleine Tag“ aufgeführt, zum 20-jährigen Jubiläums des Kinder- und Jugendchors. Am Montag, 24. September, lädt die Pfarrei-St.-Hildegard-St.-Michael um 14.30 Uhr zum Spielenachmittag in das Pfarrer-Volk-Haus ein.

Der Verein Wohnen 60plus hat den Vortrag „Medikation im Alter“ am Mittwoch, 26. September, um 18 Uhr in der Kulturscheune organisiert. Um 18.30 Uhr wird die Vernissage mit Bronzefiguren aus Burkina Faso im Weltladen eröffnet, der Künstler Patrice Balma aus Ouagadougou wird anwesend sein. Auf viel Wind hoffen die Turnkinder des TSV Amicitia, damit sie beim Drachenfest am Donnerstag, 27. September, um 15.30 Uhr, ihre Drachen durch die Lüfte segeln lassen können.

Zwei Frauen in Burkina Faso

Helga Winkenbach und Gaby Weik berichten am Freitag, 28. September, um 19.30 Uhr im Familienbildungswerk, was „Zwei Frauen in Burkina Faso“ alles erlebt haben. Am nächsten Samstag zieht das Ehrenamt in die Innenstadt: Ab 9 Uhr informiert das „Beteiligungsforum Handicap“ auf dem Wochenmarkt über seine Arbeit. Die Viernheimer Tafel lädt am bundesweiten Tafeltag alle Bürger zu einem kleinen Frühstück ein, um über die Einrichtung zu berichten. Ab 11 Uhr stellt sich die Initiative Foodsharing vor, die zusammen mit den Grünen die geretteten Lebensmittel zu einem Essen zubereiten und verteilen wird.

Der Monat des Ehrenamts endet am Sonntag, 30. September, mit dem nächsten Vereinsfrühschoppen. Um 10 Uhr soll im Ratsaal besprochen werden, wie sich Vereine als wichtigste Zusammenschlüsse der organisierten Zivilgesellschaft im Wandel befinden.

Zum Abschluss steigt das große Jubiläumskonzert des MGV 1888 Liederkranz (15 Uhr im Garten des Heimatmuseum). Der Chor wird beim Programm vom Frauenchor und dem evangelischen Posaunenchor Viernheim begleitet. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.09.2018