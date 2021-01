Zwei neue Fälle am Wochenende

Viernheim.Der Kreis Bergstraße hat am Sonntagabend zwei weitere mit dem Coronavirus neu Infizierte aus Viernheim gemeldet. Diese Meldungen stammen vom Samstag, für Sonntag wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten in Viernheim beträgt nun 889. Es gab insgesamt 14 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Trauriger Spitzenreiter in Kreis war am Samstag erneut Lampertheim mit zehn Infizierten, am Sonntag war es Heppenheim mit 19. 76 Menschen aus dem Kreis befinden sich mit einer Infektion im Krankenhaus. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 375 Neuinfektionen, die Inzidenz beträgt 138,32. mas

© Südhessen Morgen, Montag, 18.01.2021