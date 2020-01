Zwei neue Kurse starten

Viernheim.Das Familienbildungswerk (FBW) bietet am Montag, 20 Januar, zwei neue Kurse an. Unter dem Titel „R.E.S.E.T. Kieferbalance” bekommen die Teilnehmer von 18.45 bis 20.45 Uhr einen Einblick in die Methode von Philip Rafferty. Diese könne vielen Störfaktoren im gesamten Organismus entgegenwirken, zum Beispiel Probleme nach Zahnimplantaten, Zahnregulierungen bei Kindern und Zahnoperationen, Zähneknirschen, Müdigkeit, Schwindel, Sehstörungen, Tinnitus, Nacken- und Schulterschmerzen, Schleudertrauma, Kopf-, Bein-, Knie- und Fußschmerzen, heißt es in der Ankündigung. Wegen der Sanftheit der Methode sei die Behandlung nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche nach Eingriffen im Zahn- und Kieferbereich zu empfehlen. Den Kursabend leitet Kerstin Bäuerle-Grün, die Teilnahme kostet 16 Euro.

„Das kleine Einmaleins in drei Stunden“ verspricht ein neuer Kurs von Inge Bonfert. Mit einem System, das auf einem Neuro-Linguistischen Programm (NLP) basiert, lernen Acht- bis Zwölfjährige das kleine Einmaleins so, dass sie es im Schlaf können. Der Kurs findet ab Montag von 16.30 bis 18 Uhr im FBW über drei Wochen statt und kostet 30 Euro. su

© Südhessen Morgen, Montag, 20.01.2020