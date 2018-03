Anzeige

Breite Palette an Aktivitäten

Der Bericht von Elke Schmidt, der in Form eines 20-seitigen, reich bebilderten Heftes vorlag, verdeutlichtet die breite Palette der Aktivitäten des Kinderschutzbundes.

Zu Beginn des Jahres übergab nach über 20 Jahren Gisela Petry die Leitung der „Rappelkiste“ an Alexandra Frickel. In der „Rappelkiste“ erhalten Kinder im Grundschulalter mit Migrationshintergrund oder aus sozial schwierigen Verhältnissen gezielte Sprach- und Leseförderung sowie Hilfestellungen bei den Hausaufgaben. Gleichzeitig werden soziale Kompetenzen eingeübt und das Selbstbewusstsein gestärkt. Die Betreuung der 16 Schüler wird von zwei pädagogisch geschulten Mitarbeitern übernommen.

Mit einer Gruppengröße von 16 Kindern bietet der Kinderpavillon einen Einstieg in den Kindergartenalltag und eine Begleitung beim Prozess des Loslösens von der ausschließlichen Eltern-Kind Beziehung. In der Regeln wechseln die Kinder nach einem Jahr dann in einen anderen Viernheimer Kindergarten. Zu Beginn der Sommerferien wird allerdings die Tätigkeit des Kinderpavillons enden, da keine weitere Betriebserlaubnis für die Räumlichkeiten vorliegt. Durch den Neubau eines weiteren Kindergartens in Viernheim wird aber keine Verringerung der Kindergartenplätze eintreten. Ein weiteres Feld der Tätigkeiten des Kinderschutzbundes im Jahr 2017 war die Tandem-Betreuung einer eritreischen Flüchtlingsfrau mit einer vierjährigen Tochter und einer somalischen Flüchtlingsfrau mit drei kleinen Kindern. Besondere Freude herrschte beim Kinderschutzbund, weil es durch den vom Kinderschutzbund organisierten juristischen Beistand gelungen ist für die Eritreerin, entgegen dem ursprünglichen Bescheid, einen Aufenthaltstitel für drei Jahre zu erwirken. Der Spielenachmittag für Flüchtlingskinder im Rhein-Neckar-Hotel und in der Franz-Schubert-Straße, die Beteiligung an den Ferienspielen, die Organisation von Flohmärkten und der Verkauf von Weihnachtssternen zugunsten des Kinderschutzbunds rundeten das Tätigkeitsfeld des Kinderschutzbundes ab. Alle Aktivitäten von 2017sowie zusätzlich eine Bastelaktion für Kinder beim Stadtfest sollen in diesem Jahr durchgeführt werden. Neben den beiden Vorsitzenden wurden Yvonne Grösche als Kassenwartin bestätigt sowie Ute Brand, Anette Häfele und Traudl Metzner als Beisitzer gewählt. Das Amt der Schriftführerin blieb bei der Mitgliederversammlung noch vakant.

Für die neue Vorsitzende, Franziska Hartmann, ist es ein besonderes Anliegen, die Not der von Armut betroffenen Kinder in Viernheim zu lindern. Zudem denkt sie über eine Befragung von Kindern nach, um deren Interessen und Bedürfnisse besser einschätzen zu können.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.03.2018