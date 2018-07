Anzeige

Viernheim/Mainz.Zwölf Priester des Bistums Mainz können am heutigen 13. Juli und am 27. Juli runde Jubiläen ihrer Weihe begehen – zwei von ihnen waren jahrelang in Viernheim tätig. Heute feiert Harald Seredzun sein goldenes Priesterjubiläum: Er wurde 1968 im Mainzer Dom von Bischof Hermann Volk geweiht und ging 1978 als Religionslehrer nach Viernheim an die Albertus-Magnus-Schule. Auch die Kaplanstation hatte den gebürtigen Gelnhausener bereits nach Viernheim geführt. 1993 wechselte er nach Darmstadt.

Norbert Bewerunge empfing 1958 die Priesterweihe. Der gebürtige Kölner war von 1965 bis 1995 in Viernheim an St. Hildegard „Gründungspfarrer“. Er kam zur 50-Jahr-Feier seiner Kirche vor zwei Jahren und berichtete von deren Anfängen. bur