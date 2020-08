Zwei souveräne Erfolge

Viernheim.Von den drei Viernheimer Teams, die im Mannheimer Kreispokal am Start waren, sind zwei in die zweite Runde eingezogen. Die erste Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim gewann beim B-Ligisten SV Enosis Mannheim 2 am Ende souverän mit 4:1. Auch die SG Viernheim feierte einen Sieg und ist durch ihren 3:0-Erfolg bei der TSG/Eintracht Plankstadt weiterhin im Wettbewerb vertreten. Wacker schlug sich die zweite Garnitur des TSV Amicitia, die dem Kreisligisten VfR Mannheim 2 lange Zeit Paroli bot, am Ende aber mit 0:2 verlor.

SV Enosis 2 – TSV Amicitia 1:4 (1:2)

Die favorisierten Viernheimer taten sich gegen die zwei Klassen tiefer angesiedelten Hausherren unerwartet schwer. Selbst als die Mannheimer nach dem frühen Platzverweis für Giteh Aziz (19. Min.) in Unterzahl spielen mussten, fanden die Südhessen nie in ihren Rhythmus. Dabei war Mathias Kuhn mit einem knallharten Freistoß durch die Mauer hindurch nach zehn Minuten die frühe Führung geglückt.

Fast wäre Kuhn sogar noch ein weiterer Treffer gelungen, sein Freistoß klatschte allerdings an die Latte. In der 31. Minute erhöhte Kuhn nach Vorarbeit von Schörghofer und Roesch dann doch auf 0:2. Die engagiert und oft hart zu Werke gehenden Griechen ließen aber nicht locker und kamen durch einen Kopfball von Georgios Tsoulis zum überraschenden Anschlusstreffer (35.). Zuvor hatte der Viernheimer Torhüter Martin Rheingans bei einer ähnlichen Situation schon einmal retten müssen.

Nach der Pause ließen beim SV Enosis Mannheim 2 die Kräfte nach, und die Viernheimer machten alles klar. Vor dem 1:3 trat Enosis-Keeper Gaitanis außerhalb seines Strafraums am Ball vorbei, Niklas Roesch konnte dadurch den Ball ins leere Tor schieben (60.). Mit seinem zweiten Treffer sorgte Roesch schließlich für den Endstand des Spiels, nach einer Flanke von Patrick Marschlich war der Neuzugang per Kopf erfolgreich (79.).

Plankstadt 2 – SG 0:3 (0:2)

Die Südhessen sorgten frühzeitig für klare Verhältnisse, nach einer guten Viertelstunde war die Partie beim Stand von 0:2 quasi schon entschieden. Sahin Karasu hatte in der neunten Minute die Führung für das Team von Trainer Sven Paulsen erzielt. Sieben Minuten später erhöhte Berkay Karasehirli bereits auf 0:2. Dadurch war der Wille bei den Gastgebern gebrochen, die Partie plätscherte bei hohen Temperaturen nur noch dahin. Die Viernheimer, die mit Sascha Leitz einen Routinier von den Alten Herren aufgeboten hatten, bestimmten das Geschehen weiterhin und ließen fast keine Torchancen zu. Andererseits war die Offensive der Orangenen einmal mehr zu harmlos. Deshalb dauerte es bis kurz vor Schluss, ehe Steven Schreck den Treffer zum 0:3-Endstand markierte (86.). Fast mit dem Schlusspfiff handelte sich Plankstadts Marcel Kraus noch eine Rote Karte ein.

TSV Amicitia 2 – VfR 2 0:2 (0:0)

Die Reserve der Blau-Grünen bot einen typischen Pokalkampf und hätte am Ende durchaus gewinnen können. Die junge Truppe von Tobias Kleiner und Markus Mandel war gerade in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, ließ aber gleich mehrere gute Torchancen aus. Dabei hatten die Viernheimer mit Torhüter Tim Kahnert sowie Tom Riesinger, John Wells und Tim Achilles vier Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft dabei.

Nach dem Seitenwechsel bekamen die zuvor enttäuschenden Rasenspieler die Partie besser in den Griff und erspielten sich auch gute Torchancen. Bei den beiden Gegentreffern waren die Hausherren aber nicht entschlossen genug. Nach einem weiten Einwurf stand Gezim Beqiri plötzlich frei vor Tim Kahnert und markierte das 0:1. Viernheim mühte sich um den Ausgleich, sorgte aber nur selten für Gefahr. In der Schlussminute war die Abwehr der Gastgeber erneut nicht im Bilde, so dass Alaudin Ajvazi beim 0:2 leichtes Spiel hatte. JR

© Südhessen Morgen, Dienstag, 18.08.2020